Legendarni Spidi: Imam več gub, kot jih je imel oče pri stotih

Slavc L. Kovačič je rocker po duši, ki ga mnogi poznajo tudi pod vzdevkom Spidi. Na TV Celje pripravlja oddajo Spidi Kaktus Top 8, v kateri predstavlja otroške glasbene spote, mlade in že znane glasbenike in druge zanimive goste, ves čas išče tudi mlade talente. Pedagog po izobrazbi očitno zna z mladimi, za katere piše glasbo, besedila in snema videospote, s katerimi zmagujejo na mednarodnih glasbenih festivalih. V Sazasovi bazi je več kot 400 njegovih skladb, ustvarjenih za Čudežna polja, zanj in za druge izvajalce, v zadnjem času pa še za njegove Mini zvezde. Ali ljudje kdaj ugibajo, koliko...