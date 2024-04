Ledu ne lomimo ali praskamo

Čiščenje hladilnika in zamrzovalne skrinje je bistveno, če želimo poskrbeti za dobro delovanje obeh, prihraniti pri računu za elektriko ter iz kuhinje pregnati morebitne neprijetne vonjave. Slednje niso le posledica pozabljene hrane, ki morda kljub nizkim temperaturam že gnije in plesni, ampak madežev, ki se naberejo v bolj ali manj skritih kotičkih hladilnika, še posebno v cevki, skozi katero odteka kondenz, ki se nabira na zadnji steni naprave. Dobra novica je, da bo povsem dovolj, če se generalnega čiščenja hladilnika in zamrzovalnika lotimo dvakrat na leto, če seveda manjše madeže odstranjujemo redno, prav tako led in pokvarjene izdelke.

Neprijeten vonj bo pregnala soda bikarbona.

Izpraznimo hladilnik

Da bi delo opravili čim bolj učinkovito, hladilnik najprej povsem izpraznimo. Pri tem artikle vsakega posebej pregledamo ter zavržemo tiste s pretečenim rokom uporabe, skorajda prazno embalažo, za katero že dlje vemo, da je ne bomo nikoli povsem izpraznili, pa je iz takšnih ali drugačnih razlogov še nismo zavrgli, ter sadje in zelenjavo, ki ni več v najboljši formi. Nato odstranimo predale in police ter jih temeljito očistimo, najprej s krpo, ki smo jo namočili v mešanico kisa in vode, kis namreč deluje kot razkužilo, nato še z mokro krpo in na koncu s suho. Ne pozabimo obrisati sten hladilnika ter očistiti cevke za kondenz. Če opazimo, da je luknjica zamašena, jo odmašimo s tanko paličico.

Če imamo na voljo dovolj časa, lahko le odpremo vrata ter počakamo, da se odtaja sam, v zamrzovalnik postavimo lonec vroče vode ali si pomagamo s sušilnikom za lase, ki ga usmerimo proti zaledenelim površinam.

Če se na steni hladilnika nabral led, ga odstranimo in površino nato do suhega obrišemo. V primeru, da nas čaka veliko dela, je priporočljivo pred začetkom napravo izklopiti, da ne bomo po nepotrebnem porabljali električne energije, če je hladilnik dlje odprt, se bo na stenah hitro začel nabirati tudi kondenz ali celo led. Preden artikle ponovno zložimo na police in v predale, embalažo temeljito očistimo z mešanico kisa in vode. Nato v posodico vsujemo žlico ali dve sode bikarbone ter jo postavimo na eno od polic. Tako bomo poskrbeli, da bo soda vsrkala morebitne neprijetne vonjave, ki so v hladilniku ostale kljub temeljitemu čiščenju. Enako storimo vsakič, ko zaznamo neprijeten vonj.

Zaledenel zamrzovalnik ne bo deloval dobro in bo porabil veliko več električne energije.

Pregled zamrzovalnika

Čiščenje zamrzovalne skrinje je običajno nekoliko bolj zamudno, še posebno če se je v stenah nabralo precej ledu. Ker je hrana v zamrzovalniku spravljena na veliko nižji temperaturi kot v hladilniku, če se odtaja, pa jo je treba čim prej porabiti ali zavreči, jo, preden se lotimo čiščenja, spravimo v potovalno hladilno skrinjo, v katero smo položili nekaj plastenk z zamrznjeno vodo. Skrinjo izklopimo in najprej odstranimo led. Če imamo na voljo dovolj časa, lahko le odpremo vrata ter počakamo, da se odtaja sam, v zamrzovalnik postavimo lonec vroče vode ali si pomagamo s sušilnikom za lase, ki ga usmerimo proti zaledenelim površinam.

Zamrznjena živila nimajo neomejenega roka uporabe.

Uporaba lopatk, nožev in drugih pripomočkov za mehansko odstranjevanje ni priporočljiva, saj lahko površino poškodujemo. Ko led odpade, ga odstranimo, odstranimo tudi police in predale ter vse temeljito obrišemo, kot smo to storili v hladilniku. Preden artikle vrnemo na hladno, jih prav tako pregledamo in tiste, ki so v zamrzovalniku že zelo dolgo, zavržemo. Tudi pri zelo nizkih temperaturah hrana namreč nima neomejenega roka uporabe. Najdlje, eno leto, lahko v zamrzovalniku hranimo zgolj surovo piščančje meso, vse drugo, vključno s sadjem in zelenjavo, porabimo najpozneje v šestih mesecih.