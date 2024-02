Kulinarični prepiri: kdo si je izmislil maslenega piščanca po indijsko?

Piščanec v žametni omaki iz paradižnikov in jogurta, obogateni z maslom in nežnimi začimbami, je bil navdih za kriminalne romane, potopise in nešteta naročila v indijskih restavracijah po vsem svetu. A ena najbolj priljubljenih jedi sodobne indijske kulinarike se je zdaj znašla v središču grdega pravnega spora.

Karijevska tožba

Kundan Lal Gujral (levo) in Kundan Lal Jaggi (desno) si verjetno nista mislila, da se bodo njuni vnuki nekega dne prepirali, kdo si je izmislil maslenega piščanca. FOTO: Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

Na višjem sodišču v New Delhiju se je prejšnji teden namreč znašla tožba, v kateri se konkurenčni družinski restavraciji prepirata, katera si je dejansko izmislila priljubljeno jed – in obe to trditev utemeljujeta s povezavo s slovito newdelhijsko restavracijo Moti Mahal, odprto leta 1947. Kakor poroča britanski BBC, je tožbo vložila družina Kundana Lala Gujrala, enega izmed ustanoviteljev restavracije Moti Mahal, češ da si je Gujral izmislil sloviti kari, zaradi česar je za približno 220.000 evrov odškodnine tožila rivalsko verigo restavracij Daryaganj, ki da si neupravičeno lasti ne le avtorstvo recepta za maslenega piščanca, ampak tudi za dal makhani, jed iz leče, masla in smetane.

Zgodovina maslenega piščanca

O nastanku maslenega piščanca obstaja več legend, a vse vsebujejo možakarja, imenovanega Mokha Singh, tri njegove uslužbence in vsaj tri restavracije ali verige na Indijski podcelini. Zgodba se začne v času pred indijsko neodvisnostjo, ko je mladi Singh v Pešavarju v sedanjem Pakistanu vodil priljubljeno restavracijo Moti Mahal. Ko se je britanska Indija leta 1947 razdelila na Indijo in Pakistan, je Singh s še nekaterimi hindujskimi kolegi odšel v Indijo, kjer pa so izgubili stike.

Monish Gujral, direktor delhijske restavracije Moti Mahal Delux, pred zidom fotografij znanih gostov FOTO: Sahiba Chawdhary/Reuters

Dokler niso Kundan Lal Gujral, njegov bratranec Kundan Lal Jaggi in Thakur Das Mago nekega dne v nekem lokalu naleteli na Singha in ga prepričali, naj v Delhiju odpre novo restavracijo Moti Mahal. In v tej restavraciji na prostem, na polni ulici Daryaganj, se je rodil masleni piščanec. Sama jed je nastala iz varčnosti, saj je vsebovala ostanke tikke masale, zmešane z gosto paradižnikovo omako in obilico masla, a bila je odlična. Gostilnica je zaslovela po Delhiju in vsej Indiji; vanjo je redno zahajal prvi indijski premier Džavaharlal Nehru. V New York Timesu so leta 1984 zapisali, da je tedanji šolski minister Maulana Azad iranskemu šahu Rezi Pahlaviju dejal, da mora med obiskom Indije obiskati dve znamenitosti: Tadž Mahal in Moti Mahal.

Sama jed je nastala iz varčnosti, saj je vsebovala ostanke tikke masale, zmešane z gosto paradižnikovo omako in obilico masla.

Kdo si je izmislil recept?

In dolga leta je za avtorja recepta veljal Kundan Lal Gujral. Stvari pa so se spremenile po njegovi smrti leta 1997, ko je bila njegova družina skupaj z njegovima partnerjema prisiljena dati gostilnico v najem zaradi finančnih težav. (Restavracijo zdaj vodi spet druga družina.) Gujralovi so pozneje odrli novo verigo restavracij Moti Mahal Delux.

Amit Bagga, direktor restavracije Daryganj v Naidi, s sveže pripravljenim maslenim piščancem in dal makhanijem FOTO: Sahiba Chawdhary/Reuters

Leta 2019 pa je vnuk drugega partnerja Kundana Lala Jaggija odprl konkurenčno verigo restavracij Daryaganj, ji dodal opis "Od izumiteljev maslenega piščanca in dal makhanija" in registriral blagovno znamko. Družina Jaggi trdi, da je bil Gujral sicer obraz izvirne restavracije, a da je dedek Jaggi vodil kuhinjo in si izmislil recept. Gujralovi to zavračajo in vztrajajo, da je bil Jaggi le manjši partner, ki ni imel večje vloge pri sestavljanju jedilnika, maslenega piščanca pa da si je Gujral izmislil še v Pešavarju.

Gujralovi poleg odškodnine zahtevajo, da se lastnikom verige Daryaganj prepove razglašati se za avtorje maslenega piščanca. "Ne moreš nekomu kar vzeti njegove zapuščine," pravi Gujralov vnuk, ki je vložil tožbo.

Kakor koli že, pravni strokovnjaki poudarjajo, da bosta obe strani le težko dokazali, katera ima bolj prav. A kakor pravijo gastronomi, je na koncu vseeno, kdo si je izmislil maslenega piščanca: pomembneje je, kdo ga bolje in kakovostneje pripravi.