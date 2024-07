Kristalni kipec startup podjetju Fliqa

Mladi v Sloveniji pokajo od ustvarjalnosti in imajo odlične ideje, toda ko pride do uresničevanja in financiranja, se te hitro ustavijo. Prav zato so startup platforme nekaj najboljšega, kar se lahko zgodi mladim, neuveljavljenim in novonastalim podjetjem, ki imajo dobro in inovativno zgodbo, jasne cilje in predvidene rezultate.

Vsestranski Tilen Artač je povezoval prireditev, igral in pel. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Letošnja zaključna prireditev izbora Slovenski start:up leta 2024 je potekala v SiTi Teatru v Ljubljani. Na njej je sodelovalo več kot 250 podjetniških navdušencev in udeležencev slovenskega startup ekosistema. Strokovna žirija je na sedemnajstem prestižnem tekmovanju Slovenski start:up leta 2024 izbrala podjetje Fliqa, ki razvija dva produkta s področja odprtega bančništva in s pomočjo partnerjev ponuja dostop do velikega števila evropskih bank.