Kremelj se je pripravljen pogajati o ameriškem novinarju

Uradni Kremelj je ameriški veleposlanici v Moskvi pred dnevi dovolil obiskati zaprtega novinarja časnika Wall Street Journal Evana Gershkovicha, ki je v ruskem priporu že od marca letos, ko so ga prijeli na podlagi obtožb o vohunjenju. In ko so novinarji kremeljskega tiskovnega predstavnika Dmitrija Peskova pobarali, ali se je Rusija pripravljena pogajati z ZDA o morebitni izmenjavi zapornikov, pri čemer so izrecno omenili ruskega državljana Vladimirja Dunajeva, ki so ga v ZDA aretirali zaradi kibernetskega kriminala, je Peskov odvrnil, da so se že dotaknili zadeve.

38-letni Vladimir Dunajev, ki so ga ZDA obtožile kiberkriminala oziroma sodelovanja v hekerski kriminalni združbi TrickBot. FOTO: FBI

»Na to temo so že bili določeni kontakti, a o tem nočemo razpravljati javno,« je pojasnil Peskov. »Takšni stiki se morajo odvijati v popolni tišini.« Več podrobnosti ni hotel razkriti, dodal pa je, da morata obe strani obtožencema po zakonu zagotoviti konzularne stike. Ameriška veleposlanica v Moskvi Lynne Tracy je prejšnji teden šele drugič od aprila lahko obiskala priprtega Gershkovicha; ambasada ni dala drugih informacij.

Vladimir Dunajev je v ZDA zaradi kiberkiminala zaprt že od leta 2021.

Novinar ostaja v priporu

Zloglasni moskovski zapor Lefortovo FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Enaintridesetletni Gershkovich je bil aretiran v Jekaterinburgu med poročevalskim obiskom v Rusiji. Trenutno je v priporu v moskovski ječi Lefortovo, ki slovi po slabih bivalnih razmerah. Moskovsko sodišče je nedavno potrdilo odločitev, da ostane za zapahi do 30. avgusta.

Ameriška veleposlanica v Moskvi Lynne Tracy je Gershkovicha obiskala šele drugič doslej. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Gershkovich in Wall Street Journal zanikata ruske obtožbe o vohunjenju, ameriška administracija pa ga je razglasila za po krivem obtoženega. Njegova aretacija je pretresla druge novinarje v Rusiji, saj uradni Kremelj ni podal nobenega dokaza, ki bi potrjeval njegove trditve o vohunjenju. Gre za prvega ameriškega novinarja, ki so ga v Rusiji uradno obtožili vohunjenja po septembru 1986, ko je tedanja ruska obveščevalna služba KGB aretirala Nicholasa Daniloffa, moskovskega dopisnika medijske hiše U.S. News & World Report. Daniloffa so izpustili dvajset dni pozneje v zameno za člana sovjetske misije pri Združenih narodih, ki ga je ameriški zvezni preiskovalni urad FBI prijel zaradi obtožb o vohunjenju.

Vladimirja Dunajeva je Južna Koreja izročila ZDA na podlagi ameriške obtožnice o kiberkriminalu in je trenutno v priporu v Ohiu. Ruski diplomati so ga lahko po aretaciji leta 2021 prvič obiskali šele prejšnji teden, je po pisanju ruske tiskovne agencije Tass potrdila vodja konzularnega oddelka ruskega veleposlaništva v ZDA Nadežda Šumova.