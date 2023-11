Koža pozimi potrebuje več pozornosti. Ne pozabite na zaščitni faktor!

Po dolgem indijanskem poletju so nas le doletele tudi zelo nizke temperature, ki pa so z vrednostjo pod lediščem marsikomu prinesle nelagodje. Sploh tistim, ki so mraz pričakali nepripravljeni, točneje, nanj niso pripravili svoje kože. A ni še prepozno! V prihajajočih mesecih bodo vseskozi na udaru izpostavljeni deli, kot so obraz in roke, ki jim po eni strani škodujejo nizke zunanje temperature, po drugi pa topli prostori in suh zrak. Koži moramo s posebno nego zato pomagati, če želimo preprečiti, da se izsuši, lušči, razpoka ali celo vname.

Ne pozabite na zaščitni faktor! Tudi vi menite, da kreme za zaščito pred soncem ne potrebujete, ker pač ni poletje? Napaka! Uporaba sredstev z UV-zaščito je izjemno pomembna tudi pozimi, posebno če radi zahajamo v hribe ali se podimo po belih strminah. UV-sevanje je pomemben dejavnik tveganja za prezgodnje staranje in nevarno razgrajuje kolagen, obenem pa povzroča nevarne bolezni. Tudi zimska kozmetična sredstva naj zato vsebujejo ustrezen zaščitni faktor.

Ni za vroče

Zaradi nizkih temperatur se pore zaprejo, zato je otežena tudi absorpcija kozmetičnih sredstev, predvsem oljnih. Ohranjanje mehke kože je tako lahko pravi izziv, prav je, torej, da preprečevanju težav posvetimo nekoliko več časa in odkrijemo pravo recepturo za ustrezno nego. Pravil se držimo vsak dan, sploh tisti z občutljivejšo kožo in pogostejšimi težavami. Po prihodu domov, pa naj bo še tako mikavno, se izogibamo vroči kopeli ali prhanju z vročo vodo: ta namreč spere naravni zaščitni sloj, ki zadržuje izhlapevanje vode s površine kože, če pri tem uporabljamo še agresivna sredstva za umivanje, je škoda zagotovljena. Uporabljamo nežne kozmetične izdelke, kar se da naravne, umivamo pa se z mlačno oziroma prijetno toplo vodo. Prizanesljivost je pomembna zlasti pri negi občutljive kože obraza, zato smo pri izbiri sredstev za odstranjevanje ličil in umivanje še posebno pozorni.

Mandljevo olje kožo nahrani in ji zagotovi dovolj maščob. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Pozneje koži privoščimo še ustrezno hidratantno kremo ali mleko, da ji povrnemo vlažnost. To je pomembno predvsem pri tisti, ki je nagnjena k izsušitvi, zato izbiramo izdelke, ki vsebujejo do 60 odstotkov vode in približno 30-odstotni maščobni delež iz rastlinskih, mineralnih ali silikonskih olj, zelo pogosto je mandljevo, avokadovo, jojobino, arganovo ali konopljno olje, ki vsebuje tudi vitamine in druge hranljive snovi. Ob večjih težavah so priporočljive nočne kreme, ki vsebujejo več naravnih olj in hranljivih snovi.

30 % maščobnega deleža naj vsebujejo izdelki za zimsko nego kože.

Dragoceni vitamin A

Kožo negujemo tudi od znotraj, vseskozi pojasnjujejo strokovnjaki, zato ne pozabimo na zadostne količine vode, tako je, tudi pozimi, ko ne čutimo žeje kakor poleti. A suh zrak, kot rečeno, ji naredi veliko škode, zato je poleg zunanje hidracije s kozmetičnimi sredstvi pomembna notranja hidracija s tekočino. Suhost kože in različna vnetja preprečujemo tudi z maščobnimi kislinami omega 3, zato uživamo veliko rib, lanenega olja in orehov ter drugih živil, bogatih z zdravimi maščobami. Tako pomagamo upočasniti proces staranja kože in pojav različnih vnetnih obolenj, kot so luskavica in ekcemi. Kožo podpira tudi betakaroten, ki ga telo pretvori v vitamin A, ta pa deluje kot antioksidant in preprečuje poškodbe celic in prezgodnje staranje ter koži pomaga proizvajati več novih celic. Betakaroten najdemo predvsem v zelenjavi, ki je oranžno rdeče barve, pomaga tudi zelena, denimo, špinača je prav tako bogata z vitaminom A, tako tudi druga zelena listnata zelenjava.

Ob večjih težavah so priporočljive nočne kreme, ki vsebujejo več naravnih olj in hranljivih snovi.

Občutljive ustnice

Koža na ustnicah je kar za 70 odstotkov tanjša, zato potrebuje izdatno nego. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Ne pozabimo niti na nego las, ki jim zima prav tako ne prizanaša. Pogosto so namreč ujeti v topla pokrivala, kot so kape ali trakovi, kjer jim pogosto primanjkuje zraka, zato jih vsaj doma osvobodimo elastik, lasnic in drugih pripomočkov ter lasišču pomagajmo, da zadiha. Ko je le mogoče, jih sušimo naravno in se izogibamo prevročemu zraku iz sušilnika. Občasno jim privoščimo nočno razvajanje: pred spanjem si na lase nanesemo kokosovo olje in lase ovijemo v brisačo, zjutraj pa jih umijemo in občudujemo voljnost ter mehkobo!

Za mraz pa so še posebno občutljive naše ustnice: koža je tam skoraj 70 odstotkov tanjša, zato jo moramo izdatno negovati s sestavinami, kot so karitejevo maslo, čebelji vosek, cink ter mandljevo, oljčno in jojobino olje.