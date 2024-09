Kolumna Miše Terček: Ponovne združitve

So glasbene zasedbe, ki se nikoli ne bodo ponovno združile, in so skupine, za katere se nenehno upa, da bo morda – kljub (vsaj na videz) nepremostljivim razlikam – prišel dan, ki bo osrečil marsikaterega oboževalca in oboževalko ter po svetu sprožil val nostalgije. Vnovične združitve, poslovilne turneje in zadnji koncerti po navadi sicer ne upravičijo pričakovanj dolgoletnih poslušalcev, ki v času odsotnosti sodelovanja med člani skupin enostavno pozabijo, da se ljudje spreminjajo, (po)starajo in oddaljijo, obenem pa marsikdo od njih tudi zgolj izgubi interes za nastopanje. Glavna razloga za ponovno združitev bendov sta po navadi upoštevanje želje oboževalcev ter denar. Mnogi poslušalci sicer pogosto ostanejo praznih rok – tako denimo po vsej verjetnosti nikoli ne bomo videli ponovne združitve skupin, kot sta Pink Floyd in Led Zeppelin, čeprav so jim za to ponujali na stotine milijonov evrov, hkrati pa gre za gospode, ki so že krepko v letih. Lažje je pričakovati vnovične združitve bendov, ki so bili na višku slave denimo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

In pred nekaj dnevi se je zgodilo nekaj, za kar so mnogi menili, da ni mogoče, saj sta gonilni sili dotične skupine brata, znana po tem, da sta nenehno v sporu, imata celo obdobja, ko daljši čas med sabo sploh ne govorita. Te združitve niso pričakovali niti največji optimisti. Govorimo seveda o britanski rock skupini Oasis, ki je nepričakovano napovedala ponovno združitev za svetovno turnejo, ki se bo začela prihodnje leto v Veliki Britaniji. S tem se je končal prej omenjeni 15 let trajajoči spor med bratoma Liamom in Noelom Gallagherjem. »Pištole so utihnile. Zvezde so se poravnale. Velikega čakanja je konec. Pridite in si oglejte. Ne bo televizijskega prenosa,« so javnosti sporočili Oasis, ki bodo turnejo začeli 4. julija prihodnje leto na stadionu Principality v valižanski prestolnici Cardiff, nato bodo odigrali šest koncertov v parku Heaton v domačem Manchestru, kasneje (2. in 3. avgusta 2025) bodo nastopili na londonskem stadionu Wembley, 8. in 9. avgusta prihodnje poletje na stadionu Murrayfield v škotski prestolnici Edinburgh, teden dni pozneje pa na stadionu Croke Park v Dublinu.

Novica o ponovni združitvi zasedbe Oasisi in premirjem med bratoma Gallagher je v času kislih kumaric pristala na naslovnicah vseh britanskih časopisov, nepričakovano napoved pa so povzeli tudi številni tuji mediji. Veliko zanimanje za njihove koncerte je namreč tudi v ZDA ter drugod po Evropi. Če je letošnje koncertno poletje pripadalo Coldplay, Taylor Swift in Adele, bo prihodnje nedvomno v znamenju Oasis. Rokenrol se je dvignil iz prahu, čas je, da »britanski pobalini« ponovno navdušijo publiko s svojimi največjimi uspešnicami. Kdo ve, morda pa je v načrtu tudi novi studijski album. A glede na razburkano zgodovino bratov Gallagher se morda (potrjenim koncertnim datumom navkljub) še vseeno ne smemo veseliti prehitro.