Mr. Riddle je slovenski, natančneje mariborski pornoigralec, ki je širši javnosti postal znan poleti, ko se je udeležil neuspelega evropskega prvenstva v seksu na Švedskem. 37-letnega Mariborčana, ki za zdaj še ne želi javno razkriti svojega pravega imena in v filmih za odrasle nastopa zamaskiran, pa je to tekmovanje izstrelilo tja, kamor si je vedno želel: med rjuhe s pornoigralkami. Konec novembra bo nastopil na velikem odru Sloverotike v Celju. Opravljal si vsa možna dela. Od varnostnika do dostavljavca hrane, na koncu pa pristal v postelji s svetovno znanimi pornozvezdnicami. Scenarij kot...