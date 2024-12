Kateri telefoni so nas najbolj prepričali v letu 2024?

Leto je naokoli in spodobi se, da pogledamo, kateri pametni telefoni so naredili največji vtis na nas. Kakšne hude revolucije sicer ni bilo, a vodilni proizvajalci so poskrbeli za nekaj odličnih izdelkov, ki izstopajo po fotografiji, zmogljivosti, dizajnu in vsesplošni uporabnosti. Dejansko so razlike med premijskimi telefoni tako majhne, da se kupci praviloma odločajo na podlagi pozitivnih izkušenj z določeno blagovno znamko. Kdor je doslej imel iphone, ga najverjetneje ne bo zamenjal za androida, zelo podobno pa je pri lastnikih samsungov; nekoliko več prehajanja med znamkami je med kupci telefonov kitajskih proizvajalcev.

Amerika in Koreja

Apple je z iphonom 16 oziroma z novim operacijskim sistemom ios 18 končno poskrbel za slovenske menije. Njegov paradni konj iphone 16 pro (in max, seveda) ima odličen nabor kamer, nov stranski drsni gumb za upravljanje kamere ali drugih funkcij, močan procesor, boljšo baterijo, vrhunski videz in predvsem do uporabnika prijazen uporabniški vmesnik, ki se ga da z vsako programsko nadgradnjo bolj prilagoditi osebnim željam.

Apple iphone 16 FOTO: Staš Ivanc

Samsung z novim junakom galaxy S24 ultra prav tako navdušuje, kupcu pa poleg dobrih kamer, pri čemer ima glavna kar 200 milijonov slikovnih točk, postreže tudi z zdaj že klasičnim pisalom, ki ga elegantno pospravimo v ohišje telefona. Notri tiktaka trenutno najmočnejši procesor za androidne telefone snapdragon 8 gen 3, kot smo že vajeni, pa je Samsung poskrbel tudi za izjemen oled zaslon.

Samsung galaxy S24 ultra FOTO: Staš Ivanc

Potem pa je tukaj še ameriški novinec na slovenskem trgu: google pixel 9 v treh izvedenkah, pri čemer nam je bil najbolj všeč model pixel 9 pro, ki združuje odlične zmogljivosti, sijajne kamere in kompaktno obliko. Tudi baterija ni od muh, glavni adut pa je čisti android brez nepotrebne navlake: googlovci dejansko v telefon niso prednaložili niti čisto vseh svojih aplikacij, ki jih povprečen uporabnik res ne potrebuje. In seveda pixli kot prvi prejmejo vse sveže nadgradnje operacijskega sistema in varnostne popravke.

Kitajski mojstri

Kitajski proizvajalci že dolgo ne stopicajo za ameriškimi ali korejskimi telefoni, ampak odločno stopajo naprej. Huawei, ki je bil pred leti na dobri poti, da postane največji proizvajalec pametnih telefonov na svetu, a so ga ustavile ameriške sankcije in predvsem odsotnost Googlovih storitev in aplikacij, še naprej razvija izvrstne telefone s procesorji lastne izdelave in vrhunskimi kamerami. Lep primer je huawei pura 70 ultra, ki ima po mnenju priznanega portala DxOMark in še koga najboljše kamere na svetu. Pura 70 ultra izstopa po izskočni glavni kameri, ki ima poleg tega desetstopenjsko fizično nastavljivo zaslonko, kar bodo še posebno cenili ljubitelji fotografije. Kakor smo že pisali, pa se da na telefon brez večjih težav pripeljati tudi večino Googlovih storitev in aplikacij s trgovino vred.

Huawei pura 70 ultra FOTO: Staš Ivanc

Tudi Honor, ki se je pred leti odcepil od Huaweia in šel na svojo pot ter pridobil zaupanje Googla, se osredotoča na fotografsko sekcijo. Honor magic 6 pro si z Googlovim pixlom 9 pro xl deli drugo mesto na DxOMarkovi lestvici najboljših fotofonov (iphone 16 pro max je na četrtem mestu, galaxy S24 ultra pa šele na 28.). Tudi magic 6 pro ima glavno kamero z nastavljivo zaslonko in velikim senzorjem, ponuja pa nekoliko manjšo optično povečavo (2,5x v primerjavi z drugimi, ki imajo 3,5x ali 5x povečavo).

Honor magic 6 pro FOTO: Staš Ivanc

Za konec si oglejmo še xiaomi 14 ultra, ki se ponaša s kamerami, razvitimi v sodelovanju s slovito nemško firmo Leica, s katero je nekoč sodeloval Huawei. Tudi najboljši xiaomi ima fizično nastavljivo zaslonko, a le v štirih stopnjah. Lahko si omislimo poseben kompletek, ki nam omogoča, da na telefon privijemo klasične fotografske filtre. Skratka, ponudba je pestra in dejansko z nobenim od naštetih telefonov ne bomo ustrelili v prazno. Le cene so precej zasoljene.