Kaj se lahko naučimo od popolnega cveta

Že stoletja se lotos upodablja v različnih religijah in državah po vsem svetu. Čudežno raste v najbolj mračnih razmerah, je simbol sreče, ki ga častijo zaradi odpornosti in seveda lepote. Tokrat si bomo ogledali zgodovino in pomen tega cveta ter vas naučili, kako lahko z njegovo simboliko vplivate na svoje življenje. Na staroegipčanskih hieroglifih Lotosovi cvetovi imajo bogato zgodovino, dolgo na tisoče let. V naravi se pojavljajo v številnih državah jugovzhodne Azije in Avstralije, najdemo jih tudi v staroegipčanskih hieroglifih in folklori stare Grčije. Lotosov cvet se pojavlja na nekater...