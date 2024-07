Jezikovni nasveti: Ne predstavljamo, ampak smo

V tokratnem jezikovnem nasvetu predstavljamo glagol predstaviti. Oziroma kdaj se pojavlja kot publicizem, kot je kategoriziran v pravopisu, gre pa za vlogo te besede v pomenih biti, pomeniti, tudi povzročiti pa še katerem. Pravopis nam torej tovrstne rabe ne prepoveduje, nas pa opozori, da gre za rabo v publicistični zvrsti jezika. Spreten pisec se bo tovrstnim nepotrebnim ovinkom izognil, saj je stilistično tako bolje, in se zavedal, da besedila s tovrstnimi prenesenimi pomeni tako ne obogatimo, kvečjemu po nepotrebnem naredimo bolj okornega ali mu celo nehote pridamo starinski prizven. Pojdimo kar k primerom!

Ta posnetek predstavlja enega najvrednejših dosežkov. Bolje: Ta posnetek je eden najvrednejših dosežkov.

Ekstremne temperaturne razmere predstavljajo velik izziv za ljudi in živali pa tudi za rastline. Bolje: Ekstremne temperaturne razmere so velik izziv za ljudi in živali pa tudi za rastline.

To predstavlja veliko tveganje za vročinski stres. Bolje: To povzroča veliko tveganje za vročinski stres.

Predstavlja vrhunec duhovne rasti. Bolje: To pomeni vrhunec duhovne rasti.

Kraja peska in kamenčkov s plaž predstavlja veliko težavo. Bolje: Kraja peska in kamenčkov s plaž je velika težava.

Njegova tehnologija predstavlja varnostna tveganja. Bolje: Njegova tehnologija povzroča varnostno tveganje.

Še posebno besedi predstavljati + tveganje se v vezavi pojavljata izjemno pogosto, tudi v drugih zvrsteh, recimo poljudnoznanstveni, in v praktičnosporazumevalnem jeziku. Preprosteje (in lepše) bi lahko rekli tudi, da je nekaj tvegano.

Pravilne pomenske rabe glagola predstavljati pa so (primeri so iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika): z navajanjem imena koga osebno seznanjati s kom: predstavljala jim je svoje prijatelje; delati javno znano kako dejavnost, ali koga, ali lastnost ali posredovati lastnosti, značilnosti koga, česa: slika predstavlja različne dobe človekovega življenja, imeti pravico, smeti opravljati kaj namesto koga ali v imenu koga; in (zastarela raba) poustvarjati, navadno z umetniškim hotenjem, dramski tekst – igrati: danes predstavljajo Shakespearovega Hamleta.

Posebno v rubrikah o astrologiji je tudi v publicističnih besedilih ta, pravilna raba zelo pogosta: Element lesa predstavlja drevesa. Številka 9 predstavlja zaključek in odpuščanje.

Naš stavek, ki predstavlja zaključek, pa je: Pišite nam na lektura@slovenskenovice.si.

Maša Močnik, univ. dipl. slov.