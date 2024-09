Jezikovni nasveti: imena držav z grškim pridihom

Več tisoč besed prihaja iz grškega jezika. Po nekaterih teorijah naj bi tudi imena nam daljnih in bližnjih držav skrivala v sebi kanček Grčije.

Argentina oziroma dežela srebra. Ime druge največje države v Južni Ameriki prihaja iz latinskega argentum, ki ima korenine v antični Grčiji, in sicer v besedi argiros (argyros), ki pomeni srebro. Ko so španski osvajalci prišli v deželo, so pričakovali, da bodo našli zlato, vendar so videli, da vsi staroselski prebivalci nosijo srebrni nakit, in kmalu so ugotovili, da je dežela polna dragocene plemenite kovine.

Azerbajdžan leži med vzhodno Evropo in zahodno Azijo, ime zanj pa izhaja iz antičnega grškega imena Atropatis. Ta je bil perzijski plemič, ki je odkril mesto Atropatene po smrti Aleksandra Velikega. Veliki grški vojskovodja je nekoč zasedal to območje.

Egipt oziroma Aigyptos leži na severovzhodu Afrike. Že grški filozof, zgodovinar in geograf Strabon je razlagal, da je ime zanj sestavljeno iz dveh besed: Ayaion (egejsko) in yptios, ki pomeni pod, spodaj, torej v dobesednem prevodu to pomeni dežela pod Egejskim morjem.

Vzhodnoafriška država Eritreja je poimenovana po Rdečem morju – Erythra Thalassa. Thalassa je grška beseda za morje, erythra pa pomeni rdeče.

Mikronezija, Polinezija: vse države, ki se končajo na -nesia, so si izposodile besedo iz antične grščine – nisos, ki pomeni otok. Tudi mikro in poli sta grški besedi: poli pomeni velik, mikro pa majhen, torej velik in majhen otok, če prevedemo dobesedno.

Grki so mali mediteranski otok Malta naselili okoli leta 700 pred našim štetjem in ga poimenovali Meliti, ki prihaja iz grške besede meli, ki pomeni med ali sladek kot med. Dežela je tudi znana po medu. Ko so tam gospodovali grško govoreči Bizantinci, je bila država omenjena kot dežela medu.

Kneževina Monako leži na Azurni obali. V antičnih časih je bilo pristanišče v Monaku povezano s čaščenjem mitološkega junaka Herkulesa (v grščini Herakleja), ki je bil znan po svoji izjemni moči. Posvečeno mu je bilo majhno svetišče in se je imenovalo Herkules monoikos. Beseda monoikos pomeni 'hiša za enega', prihaja pa iz besed monos, ki pomeni sam, eden, in oikos, ki pomeni hiša. Herkulesovo pristanišče je v uporabi še danes.

Tudi celina, na kateri prebivamo, nosi grško ime. V grški mitologiji je bila Evropa (grško Evropi) hči tirskega kralja Agenorja. Evropejci naj bi bili potomci Zevsa in Evrope. Zevs se je vanjo zaljubil in se, da bi se dekletu lahko približal, spremenil v veličastnega bika. Sprva se ga je bala, ko pa je opazila, da je žival krotka, se je povzpela na njen hrbet. Zevs je dekle ugrabil, jo nesel prek morja, pustil na otoku Kreta in se oddaljil. Nato se je spremenil v prikupnega mladeniča in rekoč, da je vladar na Kreti, Evropi obljubil varstvo, če ga osreči s tem, da bo njegova. Obupano dekle se je mladeniču vdalo. Naslednje jutro se ji je prikazala boginja Afrodita in ji pojasnila, da jo je ugrabil Zevs in da se bo tuji del sveta, na katerem je pristala, odslej imenoval Evropa.

Kjer koli in kadar koli je mogoče najti povezave z Grčijo!

Jasmina Zupanc, univ. dipl. slov.