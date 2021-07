Jerneja Molana (39) ubil strel iz oklepnika

Ko se danes ozremo v čas 10-dnevne osamosvojitvene vojne – trajala je od 27. junija do 7. julija 1991 –, se zdi naša zmaga nekaj samoumevnega, a kaj lahko bi se tok dogodkov obrnil v drugo smer, če se ne bi naše oborožene sile taktično in premišljeno odzvale proti številčno in tehnično močnejšim nasprotnikom. Pri obrambi slovenskih meja je ključno in zgodovinsko vlogo odigrala teritorialna obramba (TO). Imela je jasen cilj: skupaj s slovensko milico vojaško zavarovati plebiscitarno odločitev slovenskega naroda za življenje v samostojni in neodvisni državi. Svojo nalogo je opravil...