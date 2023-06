Iz krizantem pripravimo naravni insekticid

Ne glede na to, kaj si mislimo o žuželkah, brez njih tudi mi ne bi preživeli. Ta mala bitja so namreč izjemno pomembna za vzdrževanje ekosistema, saj ne le oprašujejo rastline, sodelujejo tudi pri razgradnji odmrlih organizmov, rastlinskih in živalskih, mnoge se prehranjujejo z drugimi vrstami, ki jim pravimo škodljivci, ter tako vzdržujejo ravnovesje v naravi. Seveda so med žuželkami tudi takšne, ki uničujejo pridelek in prenašajo bolezni, tudi smrtonosne, a vsaj slednjih pri nas za zdaj še ni. Pobijanje žuželk samo zato, ker se nam zdijo nadležne, neprijetne, se jih bojimo ali ker menimo, da so nam oglodale kakšno rastlino, ni zaželeno, še manj primerno, če si jih ne želimo v svoji bližini, jih odženimo na drugačen način, denimo z rastlinami, katerih vonja ne marajo.

Vsestranska bazilika

Meta se hitro razraste, bo pa bolj kontrolirano rasla v lončkih. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Dobra novica je, da ima večina teh rastlin človeku prijeten vonj, mnoge lahko uporabimo v kuhinji, ali pa s svojimi pisanimi cvetovi popestrijo okrasno gredico. Ena najbolj univerzalnih rastlin, ki bo odgnala mnogo različnih vrst žuželk, je bazilika. Njenega vonja, ki je še posebno močan po dežju oziroma ko rastlino zalijemo, ne marajo komarji, molji in muhe. Bazilika je izredno nezahtevna rastlina, uspeva tako na gredicah kot tudi v lončkih, prija ji močno sonce in tudi senca. Ima pa rada vodo, še posebno v vročih poletnih mesecih jo je dobro redno zalivati, a s tem počakajmo do večera. Da je čas za novo pošiljko vode, nam bo sporočila sama, saj bo videti nekoliko uvela, a si bo opomogla skorajda v trenutku, ko jo bomo zalili.

Bazilike ne marajo komarji, molji in muhe.

Tudi sivka je izjemno učinkovita odganjalka vseh vrst mrčesa, njenega vonja denimo ne marajo komarji, bolhe, muhe in molji. Tudi njo lahko posadimo tako na gredice kot cvetlične lončke, izberemo le ustrezno sorto, za v lončke so namreč primerne manjše. Ker gre za sredozemsko rastlino, ki je vajena vročih in sušnih poletij, bo dlje preživela brez zalivanja. Posadimo jo na sončno mesto, saj ji svetloba in toplota prijata, ter v dobro odcedna tla. Če bo dlje primorana živeti v vlažnih tleh, ji bodo namreč začele gniti korenine in počasi bo rastlina odmrla.

Sprej odganja škodljivce

Timijan ni uporaben le v kuhinji, popestril bo tudi skalnjak. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Tudi timijan je odlično prilagojen za suha in vroča poletja, je zelo uporaben v kuhinji, lahko je tudi krasen dodatek skalnjakom in vrtičkom z manj rodovitno ali plitvo zemljo, uspeva tudi v cvetličnih lončkih. Njegovega vonja ne marajo komarji. Ti se prav tako ne bodo približali meti, a preden z njo popestrimo okrasno ali zelenjavno gredico, je treba upoštevati, da se meta izjemno hitro razraste, zato se lahko zgodi, da bo kmalu prerasla preostale rastline. Temu se ognemo tako, da jo posadimo v lončke, ki jih lahko razporedimo okrog gredic ali na okenske police. Meta, ki raste v lončkih, potrebuje redno zalivanje, poleti vsaj dvakrat na teden, jeseni, ko listi začno rjaveti, pa jo obrežemo, lahko čisto do tal. Strah, da bi jo obrezali preveč, je odveč, nadzemni deli rastline bodo pozimi tako in tako odmrli, spomladi pa se bodo povsem obrasli.

Za v lončke so primerne manjše sorte. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Žuželke pa se izogibajo tudi nekaterim okrasnim rastlinam, predvsem krizantemam. Teh med drugim ne marajo bolhe, listne uši, mravlje, klopi in ščurki. Ker rastlina vsebuje piretrin, ki je naravni insekticid, lahko iz njenih cvetov pripravimo sprej za odganjanje škodljivcev. Potrebujemo sto gramov posušenih cvetov, žličko naribanega trdega mila in žličko rastlinskega olja. Cvetove krizantem grobo zmeljemo in jih namočimo v liter tople vode. Pokrijemo in počakamo tri ure, nato tekočino precedimo skozi gazo v stekleničko z razpršilom, cvetove zavržemo, tekočini pa dodamo milo in olje ter dobro pretresemo.