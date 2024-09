Poznamo ga kot pevca, igralca, manekena in voditelja. Je vsestranska medijska osebnost, ki ne mara izraza vplivnež. Le kadar nagovarja mlade k pozitivnemu, zdravemu in bolj discipliniranemu življenju. Zaveda se, da pri marsikom vzbuja občutke, da je vzvišen in vase zagledan mačo, v resnici pa se pod njegovimi mišicami skrivata romantična duša in mehko srce. Zvezdnik serije Alfa Mikič, po kateri je dobil vzdevek in ki ga je izstrelila med najbolj prepoznavne obraze na naši sceni, je velik ljubitelj zdrave prehrane, dvigovanja uteži v telovadnici in mode. A ne tiste klasične, ki zapoveduje ravno...