Helena Blagne: Življenje te nauči postaviti piko

Leto 2025 bo zaznamoval izjemen jubilej za Heleno Blagne, 40 let njene neprekosljive kariere na vrhu slovenske glasbene scene. Ob tej priložnosti pripravlja veliko koncertno turnejo, katere vrhunec bo ekskluziven koncert na ikoničnem prizorišču ljubljanskih Križank. Glasbenica nas 30. maja vabi na izjemno doživetje s simfoniki RTV Slovenija, na katerem bo oživila svoje največje uspešnice iz vseh obdobij njenega ustvarjanja, vključno s skladbami Ti boš vedno prvi, Kar bo, pa bo, Dež, Naj nihče me ne zbudi in Vrniva se na najino obalo.

Prva dama slovenske popularne glasbe je vedno burila duhove. FOTO: Tibor Golob

»Govorimo o dolgi dobi in plodni karieri, polni navdihujočih spoznanj, ki človeka ponesejo naprej. Seveda te življenje izoblikuje in nauči, da znaš postaviti piko. Kdaj tudi klicaj. Pravijo, da kadar v nečem zares uživaš, dogodki kar švignejo mimo tebe. Radosti me, da nisem čakala v upanju, naj že mine, ampak sem živela. Polno, odgovorno, predano. Na svojo glasbeno pot sem ponosna, mislim, da mi je uspelo oblikovati zgodbo, ki ima smisel in nekaj pomeni. Želim si, da bi lahko ohranila svojo identiteto in svoje občinstvo,« strne misli o dolgi in uspešni poti.

Znam biti ekipni človek

Blagnetova je bila ves čas sinonim za urejenost in glamuroznost. FOTO: osebni arhiv/instagram

Svoj talent je začela kaliti zelo mlada. »Bila sem še nepopisan list in prvi aplavz je tisti, ki me je prevzel. Začutila sem, kako mi prepevanje napolni srce. V meni je vrela vulkanska moč in trdno prepričanje, da ne obstaja druga možnost kot uspeh,« se spominja trenutka, ko jo je glasba zasvojila. Prva dama slovenske popularne glasbe je vedno burila duhove. Tudi v teatru. Kontroverzna predstava Vita Tauferja z okrvavljeno Heleno v Bakhantkah, je dvignila val osuplosti. Začela je dobivati vloge, od hudomušne igre Najstarejša obrt v ptujskem gledališču do komične uspešnice Menopavza. »Čeprav sem solistka, znam biti ekipni človek. Najsibo z bendom ali igralskim ansamblom,« opiše igralske podvige.

Skoraj neulovljivi mejniki

Da se odlično znajde na gledališkem odru, je dokazala v glasbeni komediji z naslovom Menopavza. FOTO: osebni arhiv/instagram

61-letna glasbenica je nesporno najuspešnejša slovenska pevka vseh časov, z več kot dvema milijonoma prodanih plošč doma in v tujini. Njena zapuščina postavlja skorajda neulovljive mejnike. Poleg vseh rekordno razprodanih dvoran je kot prva slovenska glasbenica razprodala največjo v Sloveniji – Areno Stožice. Njeno delo so z nagradami ovrednotili tako strokovnjaki kot širša javnost, na festivalih doma in po svetu, kot so Melodije morja in sonca, Splitski festival, Makfest, Ohridfest, Jugovizija, Eurofest in številni drugi. Blagnetova ves čas stremi k popolnosti – njena predanost glasbi, izjemnemu vokalu in osupljivim nastopom je neizpodbitna. Njen repertoar je širok, od popularne glasbe do opernih arij, kar ji omogoča, da nagovarja širok spekter občinstva in ustvarja nepozabna doživetja.