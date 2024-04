Harmonika tudi za ljubitelje jazza

Glasbenik in avtor Andrej Toplišek bo na svojem glasbenem festivalu v Rogaški Slatini letos praznoval izid tretjega projekta v sklopu t. i. oberkrainer trilogije, ki je začela nastajati pred šestimi leti, predstavil pa bo tudi novo ploščo svojega jazz kvinteta z naslovom Letni časi.

Andrej Toplišek septet je od leta 2018 posnel tri projekte, v katerih se je poglobil v začetek slovenske narodnozabavne glasbe, njenega razvoja in na koncu celo prešel do umetniškega pristopa komponiranja in muziciranja v »oberkrainer« slogu, v katerem se prepleta zvok tradicionalne zasedbe v sestavu harmonike, trobente, klarineta, kitare, basa in vokalov. Prva plošča, ki je nastala v tem obdobju in pomeni začetek trilogije, se imenuje Postkarte aus Slowenien (Razglednica iz Slovenije), nadaljevanje najdemo na projektu Tradicija in umetnost, povsem nova plošča, ki jo bomo v živo lahko doživeli maja na Andrej Toplišek festivalu v Rogaški Slatini, pa nosi naslov Pripovedovalec zgodb.

Trije koncerti

Andrej Toplišek septet se posveča narodno-zabavni glasbi. FOTO: Edvard Kraxner

Vsebina je še skrivnost. Znano pa je, da pripravlja maja kar tri koncerte, ki se bodo zvrstili v Kulturnem centru Rogaška Slatina, ki je bil lani premajhen za vse, ki so želeli v živo poslušati Avsenikovo glasbo v izvedbi Topliškovega septeta. Zato bosta letos kar dve predstavi narodnozabavne glasbe, in sicer 14. ter 15. maja, kjer bo razkrita vsa skrivnost prihajajočega albuma Pripovedovalec zgodb, slišali pa bomo tudi nekaj Avsenikove glasbe, saj je Andrejeva glasba tesno povezana z glasbo bratov Avsenik. Za kakovostno glasbeno izvedbo bodo poleg Andreja poskrbeli še Mike Orešar, Nejc Merc, Mario Stranger, Thomas Hammerl ter vokalni tercet Bojan Lugarič, Sandra Križan in Eva Šolinc.

Tretji koncert, 16. maja, pa bo namenjen ljubiteljem jazz glasbe; na njem bo Andrej Toplišek kvintet predstavil prav tako novo ploščo Letni časi. Poleg Andreja bodo na odru stali odlični glasbeniki Leon Firšt, Janez Krevel ter Grega in Matjaž Skaza.

Virtuoz na harmoniki

Sicer pa je Andrej Toplišek štel komaj dobrih šest let, ko je prvič doživel Avsenikovo glasbo v živo. »Odkar pomnim, je bila v naši družini glavna tema pogovorov glasba, pretežno smo se pogovarjali prav o Avsenikovi. Zato si lahko predstavljate, kakšen pretres sem doživel kot šestletnik, ko sem po vseh teh pogovorih končno v živo doživel ta glasbeni šok, imenovan original Oberkrainer,« pravi Slatinčan Andrej Toplišek, virtuoz na klavirski harmoniki, ki je 20 let igral harmoniko tudi v ansamblu Okrogli muzikanti in zanje ustvaril veliko viž, ki so za vedno ostale v ušesih številnih poslušalcev.