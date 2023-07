Gremo na morje, gremo v vodo

Plavanje je eden najbolj priljubljenih športov – in najbolj zdravih. Poleg tega da je zabavno, je odličen način za ohranjanje kondicije, zdravja in sklepanje prijateljstev.

Je zdrava dejavnost, ki jo lahko izvajate vse življenje, ima malo posledic zaradi sunkovitih gibov na telo in sklepe ter ima številne pozitivne učinke na telesno in duševno zdravje.

Za rekreacijo

Plavanje je odlična rekreacijska dejavnost za ljudi vseh starosti. Rekreativno plavanje lahko zagotovi vadbo z majhnim udarnim učinkom na telo in je dober način za sprostitev in dobro počutje.

Plavalni slogi pri rekreacijskem plavanju so prsno plavanje (žabica), hrbtno plavanje, bočno plavanje in prosti slog (kravl).

Zdravstvene koristi

Gre za odlično vadbo, saj morate premikati celotno telo proti uporu vode. Tako dobra vsestranska aktivnost je, ker:

– ohranja srčni utrip, vendar pri tem telesa ne obremenjujemo z udarci,

– krepi vzdržljivost, mišično moč in kardiovaskularno kondicijo,

– pomaga ohranjati zdravo telesno maso, zdravo srce in pljuča,

– tonizira mišice in krepi moč,

– omogoča vadbo vsega telesa, saj uporabljamo skoraj vse mišice.

Druge prednosti

Plavanje ima še številne druge koristi, saj je sproščujoča in mirna oblika vadbe, lajša stres, izboljša koordinacijo, ravnotežja in držo, izboljšanje gibljivosti, omogoča dobro terapijo z nizkim pritiskom pri nekaterih poškodbah in stanjih, je prijeten način ohlajanja na vroč dan, na voljo je na številnih krajih – plavate lahko v bazenih, na plažah, v jezerih, jezovih in rekah.

Prepričajte se, da je okolje, v katerem želite to početi, varno.

Kako začeti

Začetek je preprost, gremo v vodo. To je šport za vse starostne skupine ter vse ravni znanja in telesne pripravljenosti. Vstop v javne bazene ni predrag, številni vodni centri pa ponujajo učne ure plavanja za ljudi vseh starosti ter vadbene in vadbene skupine.

Nekaj splošnih nasvetov

Preden se potopite v vodo, se seveda prepričajte, da še vedno znate plavati, izberite varno okolje in poskrbite za varnost otrok v vodi.

Pred začetkom se ogrejte ter raztegnite mišice in sklepe. Pri roki imejte veliko tekočine, redno pijte. Ne pretiravajte, če šele začenjate plavati. Če že dlje niste telovadili, se pred začetkom plavanja posvetujte z zdravnikom.

Nikoli ne plavajte tako daleč, da bi imeli težavo vrniti se na obalo, obrežje.