Goran Dragić: Otroka me potrebujeta bolj kot slovenska košarka

Goran Dragić je danes upokojeni košarkar, žoga in copati so v kotu, on pa predvsem oče in šofer. Ustalil se je v Miamiju, kjer živijo njegova otroka in nekdanja žena Maja. Pred dobrim letom dni je končal poklicno kariero, vmes je doživel družinsko dramo zaradi ločitve. Danes o tem govori odkrito, tudi nasmeh se je vrnil na obraz, v oči pa tisti žar in iskrivost, ki sta ga zaznamovala na košarkarskem parketu. Pred nedavnim je s svojo ekipo v Laškem gostil že 10. kamp za otroke. Več kot 1000 tekem v NBA Goran je kariero začel pri ljubljanski Iliriji, kjer ga je odkril trener Spale Todorović, p...