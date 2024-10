Fehtarji na prvi samostojni turneji po Sloveniji

Fehtarji so danes ena najbolj priljubljenih zasedb pri nas, v zgodovino pa so se že zapisali kot eni tistih, ki jim je uspelo z domačimi vižami napolniti središče Ljubljane. Začeli so s priredbami znanih pesmi, ki so jih preoblikovali v svoj prepoznavni stil podeželskega rock'n'rolla, zdaj pa so že posneli svoje prve avtorske skladbe. In tako avtorske skladbe kot priredbe, ki so postale velike uspešnice – 11 so jih skupaj uvrstili na svoj prvi album – bodo Fehtarji z razširjeno zasedbo predstavili na svoji prvi samostojni turneji po Sloveniji.

Začenjajo jo ta petek, 4. oktobra, v Novi Gorici, zadnji dan oktobra bodo nastopili v športni dvorani Marof v Novem mestu, 22. novembra v Rdeči dvorani v Velenju, dan pozneje pa v športnem centru Leona Štuklja Univerze v Mariboru. 20. decembra bodo razveselili oboževalce Media centra v Ljubljani, koncertno turnejo pa sklenili prihodnje leto, 24. januarja, v dvorani Golovec v Celju.

Fehtarji ohranjajo harmoniko na prvem mestu, dodali pa so ji rock'n'roll zven. FOTO: NeoVisuals

Turnejo so poimenovali Zan'ga dej, Laškega, serija šestih posebnih koncertov pa bo podprta z vizualnimi efekti in presenečenji. »Do zdaj smo bili med ljudmi res bolj znani po skladbah, ki smo jih priredili na poseben način, na turneji pa bomo prvič predstavili tudi avtorske in že komaj čakamo, da vidimo, kakšen bo odziv publike,« pravijo Fehtarji. Med avtorskimi bo najnovejša Podeželski rock'n'roll, pa tudi Schatzi, Štorklje, Sladoled in druge, ki jih poslušalci že dobro poznajo.

Na repertoarju se bo znašla še kakšna drugih izvajalcev. »V vsakem kraju bomo, kot so naši poslušalci že navajeni, priredili eno lokalno skladbo, značilno za tisti kraj,« razkrivajo Fehtarji, ki bodo v sklopu turneje prvič organizirali tudi otroški koncert. Kot še razkrivajo, svoje glasbene poti niso načrtovali. »Nastali smo spontano, v času epidemije. Nihče od nas ni načrtoval, kaj šele pričakoval, da bo ta naša zgodba čez nekaj let tako uspešna. A prišel je čas, da si ustvarimo svojo glasbeno identiteto, zato vedno bolj stremimo k ustvarjanju avtorske glasbe,« pravijo fantje, ki ostajajo povezani z domačim okoljem in podeželskimi navadami, zaradi česar so jih poslušalci tudi vzljubili.