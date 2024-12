Drsanje krepi telo in duha

Drsanje je super, vključuje kombinacijo telesne aktivnosti in uživanja v naravi, če drsamo zunaj, po naravnem ledu. Ta ponuja edinstveno izkušnjo, a prinaša tudi posebne izzive in previdnostne ukrepe, ki jih je treba upoštevati.

Najpomembneje je, da se pred drsanjem prepričamo o debelini ledu. Ta se lahko hitro spreminja, zato je nujno treba spremljati napovedi in varnostna priporočila. V nasprotnem se izpostavimo velikemu tveganju, tanek led lahko povzroči nevarnost za življenje. Dandanes je, vsaj pri nas, drsanje na naravnem ledu redkost, a to ne pomeni, da se bomo za tovrstno rekreacijo obrisali pod nosom, le lokacijo bomo spremenili in drsali na umetnih ledenih ploskvah.

Za začetnike je največji izziv obstati na nogah. FOTO: Getty Images

Zimski športi, tudi drsanje, niso le fizična aktivnost, temveč tudi priložnost za umirjanje uma. Ob drsanju lahko občutimo hkrati sprostitev in fizični izziv, saj ta vadba aktivira številne mišične skupine, predvsem noge, zadnjico in tudi trebuh, poleg tega uporabljamo mišice trupa, ramen, rok ... Če bomo aktivni redno, bomo izgubili kakšen kilogram in izgubljali nadležne maščobne obloge. S to obliko rekreacije obenem krepimo stabilnost in ravnotežje: zlasti za začetnike je največji izziv obstati na nogah. Aktivirajo se stabilizatorji trupa, katerih naloga je ohranjanje stabilnosti hrbtenice in medenice.

Če ne bomo drsali zelo počasi, se nam bo pospešil srčni utrip in tako bomo poskrbeli za kardio vadbo, ki je pomembna za krepitev imunskega sistema in srčno-žilno zdravje. Ker se bomo utrudili, bomo laže zaspali, spanec pa bo bolj globok.

Drsanje je tudi priložnost za krepitev občutka povezanosti, saj smo le redko na drsališču sami, pri tem pa se bomo zabavali in sprostili. Z gibanjem, tudi drsanjem, se sproščajo endorfini, hormoni sreče, ki pomagajo blažiti stres, ki ga denimo doživljamo v službi.