Ditka prodira tudi v tujino

Glasba je zanjo življenjski slog in tudi sredstvo izražanja. »Sem občutljiva, romantična duša, in čeprav sta ti lastnosti včasih ovira, če se zgodi krivica, mi hkrati dobro služita kot umetnici pri pisanju novih zgodb,« mi zaupa, ko se pripelje v Ljubljano s Prevalj.

Korošica bo kmalu izdala svoj četrti album, koncert ob izidu pa bo 1. julija v atriju Nuka v Ljubljani, sledilo bo več manjših po Sloveniji. Ditka za letos načrtuje tudi snemanje albuma z avtorskimi skladbami v angleškem jeziku in s tem preboj v tujino.

»Zanimivo je, da imam trenutno največ poslušalcev iz Amerike. Vendar je spraviti svojo glasbo pred ljudi v poplavi vsega danes precej težje, kot se mogoče zdi. Preveč glasbe je dostopne zastonj in na tak način izgublja svojo vrednost. Zares veliko komponent se mora poklopiti za kariero. Prvi korak je vsekakor kakovostna glasba, nato pa trdo delo, prisotnost, konstantnost, ena večja uspešnica, ki pripomore k prepoznavnosti, na žalost tudi poznanstva in seveda nekaj sreče, da si na pravem mestu v pravem času. Pri vsem tem pa nikoli ne smeš izgubiti volje in zaupanja vase.«

Navdih je ostal

Na sprehodu po prestolnici mi mlada pevka izda, da je epidemijo izkoristila za pripravo novih pesmi. »V zadnjih dveh letih smo glasbeniki postali kot nekakšni sezonski delavci, saj je bila večina koncertov samo poleti. Treba je vedeti, da so za nas koncerti glavni del prihodka. Ustvarjalni proces je nekaj najlepšega, a hkrati ne prinaša nobenega zaslužka. Priprava albuma poleg ogromno časa in energije zahteva velike finančne stroške. Povrnejo nam jih lahko samo dobro obiskani koncerti. Vsekakor ostajam pozitivna in verjamem, da bodo stvari spet zaživele.«

Kljub težkim časom mi z nasmehom na obrazu zaupa: »Na srečo mi je navdih ostal. Mnogi umetniki so ga v tej težki situaciji povsem izgubili. A hitro sem spoznala, da samo ustvarjanje materiala, brez priložnosti, da ga deliš z drugimi ljudmi, ne prinaša pravega zadovoljstva. To tudi ni namen glasbe. Glasba je zato, da se deli z ljudmi, saj le takrat lahko zares zaživi.«

Ko se nekoliko zamisli, mi še pove: »Prav ti neprijetni občutki in misli, ki so me v tem času večkrat spreleteli, poleg nenehnih vprašanj, kaj bo in kdaj se bomo brezskrbno vrnili na oder pred publiko, so me spodbudili, da sem še bolj začela delati na sebi in zavedno paziti na ohranjanje notranjega ravnovesja. V tem smislu mi je ta čas dal tudi nekaj zelo pozitivnega, saj sem se veliko naučila o sebi in se še bolj povezala s svojim notranjim jazom.«

Pesem v ZDA in Angliji

Ko prideva v galerijo Novak, jo povprašam o novi avtorski pesmi z naslovom Cold Heart, ki jo je pred dnevi poslala na radijske postaje. »Vsebina pesmi govori o odnosu, v katerem ena oseba druge ne sprejema in jo brez slabe vesti ponižuje. Pesem nakazuje tudi na trenutne razmere v svetu, kjer je preveč ljudi s hladnim srcem, ki uničujejo življenja drugih. Želim si, da bi bila pesem opomnik za vse nas, da si v življenju zaslužimo samo najboljše in pristne odnose, v katerih se počutimo varne in sprejete.« Aranžma in produkcijo je tokrat v roke vzel britanski producent Stuart Epps, ki je deloval z zvenečimi imeni, kot so Elton John, Led Zeppelin in Oasis.

»Zgodba tega sodelovanja je zanimiva, saj sem povsem brez pričakovanj Eppsu poslala svojo pesem v izvedbi samo s kitaro in mojim glasom. On pa je bil nad skladbo tako navdušen, da me je nemudoma kontaktiral. Slišala sva se po skypu, pohvalil me je kot avtorico in izvajalko ter tudi mojo angleščino. Ponudil mi je produkcijo pesmi in pozneje še izid skladbe pod njegovo založbo Epps Records, kamor, kot je dejal sam, povabi le umetnike, v katere zares verjame. Instrumentalni del pesmi so posneli glasbeniki iz Nashvilla, pesem pa je decembra lani izšla v Ameriki in Angliji.«

Med ogledom slik mi še iskreno zaupa, kaj to zanjo pomeni. »Takšno sodelovanje je zagotovo velika referenca zame in pohvale človeka, ki je deloval v zlatih glasbenih časih z največjimi glasbenimi imeni, so zame zelo velika motivacija za nadaljnje ustvarjanje. Ker je Stuart starejši gospod, ki še ni toliko vpet v ta digitalni svet in ki stvari pelje še po modelih stare šole, se mi vse skupaj zdi še toliko bolj resnično.«

Ustvarite si svoj svet

Kljub obetavnim začetkom v tujini njena kariera v Sloveniji ostaja na prvem mestu. »Ogromno dela, energije, časa, dobrih in slabših trenutkov, smeha, solz, navdiha je bilo vloženih, da sem danes tu, kjer sem, in je nikoli ne bom vzela kot samoumevno. Svojo kariero sem zgradila povsem organsko in poslušalci me spremljajo zaradi moje glasbe. Zvesti so in ostajajo. To je nekaj neprecenljivega. Uglasbena poezija je postala del mojega življenja, in to je zgodba, ki jo bom nadaljevala v Sloveniji, saj vidim, da deluje in da jo ljudje odprtih src sprejemajo.«

»Želim si, da bi to sodelovanje s Ferijem trajalo še dolgo. Zares sva se našla in skupaj z mojim očetom Gorazdom smo ustvarili nekaj izjemnega za slovenski kulturni prostor. Njegova poezija mi je še vedno najbližja in občutek imam, da bo zmeraj prevladovala tudi v uglasbitvah. Poleg tega sem izjemno hvaležna, da je Feri postal del mojega življenja, saj je preprosto človek, ki vedno znova prinaša dobro energijo in navdihujoče besede. Od njega sem se zelo veliko naučila. Kljub starostni razliki imava podoben pogled na svet in naju povezujejo tudi enake vrednote. Vedno ko smo skupaj, se rojevajo sveže in velike ideje, skupaj rastemo, kar je bistvo obstoja.«

Ko se ob koncu pogovoriva o sedanjem času, mi Ditka brez zadržkov pove: »Živimo v svetu, ki je hladen in brez sočutja. Obdani smo z nenehnimi informacijami, ki nas hitro naredijo nemirne in nestrpne. Prav zaradi tega je zdaj, bolj kot je kdaj bilo, pomembno, da se poglobimo vase, najprej postanemo prijatelji sami s sabo in nato delimo brezpogojno ljubezen tudi med vsa živa bitja okoli nas. Ljudje smo tisti, ki spreminjamo svet, in prve spremembe se začnejo pri posamezniku. Ustvarite si svoj mali svet, kjer je vse v redu. Smejte se, bodite prijazni in naj vam pri tem pomaga tudi dobra glasba«.