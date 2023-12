December bomo preživeli odeti v zlato, srebro in baker

Veseli december s seboj vselej prinese nekaj prazničnega lesketanja na oblačilih, ličilih in modnih dodatkih, vendar pa velja letošnje modne ideje s klasičnimi pomnožiti na kvadrat, če ne celo na kubik. Zadnji mesec letošnjega leta bomo sledeč modnim smernicam preživeli odeti v zlato, srebro in baker. Enako kot drobne bleščice so ta december dobrodošli lesketajoči se našitki in krogi iz plastike oziroma kovine, veliki dober centimeter ali več, povsem v redu pa je, če se odločite zgolj za obleko iz blaga v katerem od treh decembra vladajočih kovinskih odtenkov.

Demi Moore v obleki Carolina Herrera FOTO: Profimedia

In če sprašujete po slogu: dober navdih za smernice letošnjega decembrskega oblačenja so klasični kosi slovitega modnega oblikovalca Paca Rabanna, ki so se mu letos s sodelovanjem z njegovo modno hišo poklonili tudi pri eni najbolj znanih nizkocenovnih znamk oblačil. Bleščeče kose lahko nosite celo podnevi – dobrodošli so predvsem bleščeči se spodnji deli, s katerimi oblečete topel pulover iz moherja v enakem odtenku. Za večerne priložnosti je lesketajoča se obleka, koktajl ali pa večerna, nujna. In če menite, da lesketajoči se kosi niso za vašo starost, preusmerite pogled na fotografijo Demi Moore, posneto na nedavni podelitvi modnih nagrad: priznati morete, da je srebrna obleka Caroline Herrera na 61-letnici videti čudovito. Lesket nikakor ni le za vitke. Bleščeče obleke primernih krojev se odlično obnesejo na kateri koli postavi.

Bleščice lahko zamenjajo materiali, kot je saten. FOTO: Profimedia

K bleščeči obleki padajo nekoliko bolj umirjeni modni dodatki. Če je vaša obleka iz rdečih bleščic, jo sicer lahko kombinirate z zlatimi ali srebrnimi čevlji ter zlato ali srebrno torbico, le v drugačnem, manj sijočem materialu, še bolje pa bo, če umirite sijaj z nevtralno črno. Tudi beli čevlji se odlično ujemajo z bleščečo kombinacijo. Pri zlati in srebrni nas modni oblikovalci nagovarjajo k monokromu, nošenju enega samega barvnega odtenka na oblačilih in modnih dodatkih. Nakita ob bleščeči se obleki nosite čim manj, pa še ta naj bo droben in diskreten. Tudi pretirano ličenje in preveč vpadljivi nohti bodo pokvarili celoten vtis. Čez bleščice se odlično nosijo jakne iz umetnega krzna.

Enako kot drobne bleščice so ta december dobrodošli lesketajoči se našitki.

Za bleščeč, a vseeno ne vnebovpijoč vtis lahko izzivalen lesket najbolj modnih decembrskih oblačil zamenjate za nekoliko bolj sofisticirane kreacije iz svečanih materialov z nekaj leska – denimo žametom ali satenom.