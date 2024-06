Božidar Wolfand - Wolf je v novi videospot vključil hčerkino poroko (VIDEO)

Nova pesem legendarnega Božidarja Wolfanda - Wolfa nosi naslov Nekaj zate imam. Je mistična balada, ki opisuje zrel odnos med partnerjema, ki sta v življenju videla tako rekoč že vse. Ko sta se končno srečala, sta se zaljubila in se odločila, da se podarita drug drugemu.

Vsestranski avtor

Wolf je kot avtor, aranžer, producent in pevec na slovenski pop glasbeni sceni pustil neizbrisen pečat, najbolj ustvarjalen pa je bil od konca sedemdesetih do konca devetdesetih, ko je bil glavni pevec tudi v največjih glasbenih pop skupinah, kot so Rendes Vous, F+, Veter indruge. Njegov glas ostaja prepoznaven v legendarnih skladbah, kot so O ne Cherie, Goodbye Michele, Prvi rendes vous, Angel varuh, Koliko solz, Modre oči, Ne laži, Moja mala princeza in drugih. V zadnjih letih pa je nanizal tudi nekaj novih hitov v svojem znanem stilu: Prihajam domov, Naj pada, Imela sva vse, Najlepše stvari, priredil pa je tudi pesem Bela snežinka.

Božidar Wolfand - Wolf je poznan po številnih uspešnicah, ki so nastale pred 30 in več leti. FOTO: osebni arhiv

Wolf je brez dvoma eden najbolj priljubljenih glasbenikov pri nas. Je komponist, besedilopisec, aranžer in pevec v enem, v glasbeno zakladnico pa je prispeval več kot 250 skladb, pod katere se je podpisal. V besedilih ostaja iskren, saj ga ne vodi želja po zvezdništvu, temveč počne to, kar mu je najljubše in za kar je tudi talentiran.

Imejmo radi življenje

Prizor s poroke Wolfove hčerke Tine v videospotu FOTO: osebni arhiv

Nekaj zate imam je torej naslov nove balade, s katero pevec sporoča vsem ljudem, da moramo imeti radi življenje in sebe. Za pesem je posnel tudi videospot, v katerega je vpletel resnične prizore s poroke svoje hčere Tine, ki živi na Floridi. Preostali kadri pa so posneti v velenjskem parku Vista. »Ko sem razmišljal o videospotu, se mi je zdelo prav, da vanj vpletem prelepo ljubezensko zgodbo, o kateri pripovedujem tudi v besedilu. Gre za dogodke dveh zaljubljencev pred in na dan poroke. Dejansko pa kadri neveste in ženina v spotu niso igrani, ampak so resnični, s poroke moje hčerke Tine,« je ponosen Wolf. Videospot je posnel Domen Svetlin, za montažo pa je poskrbel sam. Pri aranžmaju in odigranih instrumentih pa se mu je pridružil Amir Karalić.