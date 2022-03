Te dni mineva že 12 let, odkar je srbsko tožilstvo vložilo obtožnico proti Darku Šariću, ki je znan kot balkanski kokainski kralj, in približno osem let, odkar se je Šarić leta 2014 predal srbskim oblastem. Zanimivo je, da se je predal le nekaj dni po tem, ko je na parlamentarnih volitvah v Srbiji zmagala stranka sedanjega srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Zakaj je to storil nekaj dni po volitvah, ni hotel nikoli javno povedati, prek svojega odvetnika je le sporočil, da so se spremenile politične okoliščine in zato pričakuje pošteno sojenje. Po ducatu let na sodiščih se Šarić še vedno ...