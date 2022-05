Astma je ena najpogostejših kroničnih bolezni, spremlja pa jo nenehno vnetje dihalnih poti. Kaže se z nadležnimi in izčrpavajočimi simptomi, kot so kašelj, piskanje v pljučih, dušenje, tudi izmeček in občasno tiščanje v prsnem košu. Vzrok za nastanek astme ostane velikokrat nepojasnjen, pogosto pa jo povezujejo s preobčutljivostjo za najrazličnejše alergene. Zunanji in notranji sprožilci Ti so tako pogosto sprožilci poslabšanja, poleg njih pa so nevarni še okužbe dihal, tobačni dim, zatekanje želodčne kisline v požiralnik ... Urejeno zdravljenje in izogibanje dražilcem sta tako temelja ...