Ansambel Simona Gajška je ogrel zimo z novo polko

Ansambel Simona Gajška je na glasbeni sceni od leta 2001, kar pomeni, da je prepoznaven in uveljavljen. Vodi ga harmonikar Simon Gajšek, basist je Zoran Gračner, kitarist Miha Selič, njihova pevka pa je Natalija Potočnik, ki se je ansamblu pridružila poleti lani.

»Člani ansambla smo še vedno polni zagona in delovne vneme za ustvarjanje novih skladb. Septembra smo izdali novo skladbo Muzikant je malokdaj doma, ki sta jo ustvarili mama in hči Vera in Eva Šolinc. Slednja je napisala melodijo, Vera besedilo, obe skupaj pa sta se podpisali tudi pod aranžma. Vseskozi pa smo imeli željo, da letošnje leto zaključimo še z eno, zimsko polko. In znova smo se obrnili na Vero Šolinc in ji zaupali svoje želje. Že med pogovorom se ji je porodila ideja o novi skladbi in tako je nastala polka Snežaka sva nar'dila, pod katero je v celoti podpisana Vera Šolinc. Polka opisuje zimsko romanco med fantom in dekletom, ki sta se spoznala na smučišču. Čeprav je bila njuna ljubezen tako vroča, da je stalila snežaka, se je njuna romanca, ko je bilo zime konec, žal končala,« opiše vsebino najnovejše polke vodja ansambla in harmonikar Simon.

V iskanju zimske idile so se odpravili na Roglo.

Po snemanju kadrov za najnovejšo polko na mrzli Rogli so se ogreli ob kaminu pri prijateljih v Laškem. FOTO: arhiv ansambla

Kakopak so se morali člani ansambla, glede na vsebino zgodbe, odpraviti na smučišče. Ta naloga ni bila najlažja, ko pa so zime bolj mile. V iskanju zimske idile so se odpravili kar na Roglo, a jim vreme na dan snemanja ni bilo najbolj naklonjeno. »Tisti dan je bilo precej mrzlo in vetrovno, a nam je uspelo najti prostor, kjer nas ni kar odpihnilo. In, ja, celo snežaka nam je uspelo narediti iz zamrznjenega in suhega snega. Ni nam bilo dolgčas. Na koncu lahko rečem, da smo se imeli odlično, čeprav priznam, da smo bili premraženi. Smo se pa zato potem pogreli ob kaminu pri prijateljih v Laškem, kjer smo posneli še nekaj kadrov,« nam je razkril Simon Gajšek. Sicer pa so se s pevko Natalijo, ki se jim je pridružila lani, že dodobra ujeli. Kot so se odlično ujeli z Majo in Gašperjem Polajžerjem, ki sta odigrala glavni vlogi v videospotu za polko Muzikant je malokdaj doma, v kateri opevajo življenje mnogih muzikantov, ki jih ni veliko doma. Muzikantje razveseljujejo ljudi, medtem ko jih doma potrpežljivo čakajo njihove boljše polovice. Za ta videospot pa so kadre posneli v bližini Šentjurja, v apartmajih Gračner v Dramljah.