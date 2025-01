Alpski štrudelj zmagal v Dalmaciji

Hotel sem se šolati za gastronoma, začel pa sem s šolanjem za kuharja, potem sem se navdušil nad svetom kave,« nam pove 18-letni Enes Mulalić, ki živi v Ljubljani, po rodu je iz Bosne in Hercegovine, iz mesta Bužim. »Vrsto let se že navdušujem nad latte art. Vedno znova sem bila vesela, ko so me lepo postregli, na kavi pa je bil vzorec. Ker sem tudi sama dijakinja te šole, inspirirali pa so me uspehi mojih predhodnikov, sem se odločila, da se tudi sama preizkusim na tekmovanju,« pravi 21-letna Sara Končar iz Litije. Tako Sara kot Enes, oba dijaka Srednje šola za gastronomijo in turizem Ljubljana, sta ob koncu minulega leta zablestela na mednarodni sceni.

S kavo znamo veliko »Dokazali smo, in to počnemo vedno znova in znova, da znamo s kavo veliko. Smo šola, ki ima vizijo, ima ideje, ima dijake, ki želijo ustvarjati in se v tem poklicu tudi izobraziti,« je povedal Ludvik Fekonja, profesor na Srednji šoli za gastronomijo in turizem Ljubljana, hkrati pa tudi mentor, pod čigar vodstvom so se učili številni sedanji profesorji, Fekonja pa je svojim dijakom pomagal tudi do naslovov svetovnih prvakov.

Na že 10. Grand Gourmet, ki je potekal v Splitu – mednarodni festival gostinskih veščin, ki simbolično zaznamuje zaključek turistične sezone, združuje profesionalne natakarje, barmane, bariste, hotelske in gostinske ekipe ter dijake gostinskih in turističnih šol iz Hrvaške in tujine –, sta segla po najvišjih mestih. Sara in Enes sta se izkazala v kategoriji Latte Art, metodi priprave kave, ki je ustvarjena z vlivanjem mikropene v kanček espresa, rezultat pa je vzorec ali dizajn na površini caffè latte, kapučina ali vroče čokolade. Sara je prejela zlato medaljo v kategoriji Latte art in koktajli, Enes je dobil zlato medaljo med baristi v pripravi espresa in kapučina. Oba sta navdušila tudi doma na Gostinsko-turističnem zboru Slovenije.

Enes je ponosen na svojo stvaritev. Foto: Drago Perko

Tudi pralina temne čokolade

»Ponosen sem na zlato medaljo v Latte art v Splitu in srebro v lastni kreaciji. Profesor Alen Kvrgić je v meni videl potencial in me podprl, za kar sem mu zelo hvaležen,« pravi Enes, ki se je v teh treh letih izkazal v šoli, na njegovo delo in izobraževanje pa so ponosni tudi starši in starejši brat, ki so ostali v domovini. »Želja in ambicij mi ne manjka: rad bi prišel do najvišje stopnje barista, da osvojim zlati lonček Latte Art. Za zdaj ga ima le en Slovenec,« poudari Enes, ki je na tekmovanju v Splitu navdušil s koktajlom Ladies Night. »Sprva sem dodal sestavine, ki so bolj homogene in imajo več sladkorja. Potem pa nadaljeval proti vrhu, da so se naredile plasti okusov. V koktajl sem dodal honey water, amareto sirup, liker maline, spenjeno mleko s smetano in dvojni espreso. Na koncu pa še vzorec,« Enes pove, s čim se je izkazal v Splitu. »Ob koktajlu sem dodal žličko, da si vse lepo premešaš, kozarec vode in pralino temno čokolade,« zaključi.

V Ljubljani se je že veliko naučil, a še ni rekel zadnje. Foto: Drago Perko

Z mamo v sadovnjaku

Svojo pot ima tudi Sara. »Zdaj se šolam na Srednji šoli za gastronomijo in turizem Ljubljana za gastronomskega tehnika, prej sem končala šolanje za slaščičarko. Sprva sem s tekmovanji v Latte art odlašala, potem pa me je k temu vzpodbudil in podprl profesor Alen Kvrgić. Dejal je, da znam in zmorem,« se Sara ozre na pripravo na tekmovanje v Splitu, kjer je navdušila s koktajlom Alpski štrudelj. »Navdih zanj sem dobila v moji ljubezni do jabolk, za to pa gredo zasluge moji mami, s katero vsako leto obirava jabolka v našem sadovnjaku in tako skupaj preživljava kakovostni čas. Pa tudi kak jabolčni štrudelj potem naredim iz teh jabolk,« nadaljuje Sara, ki je v Splitu na tekmovanju pripravila tale koktajl.

Ta zmaga je dokaz, da zmorem in znam, in je lepa vzpodbuda za naprej.

»Pije se v mrzlih jutrih, jabolka so tu, da dajo energijo, kava in Jack Daniels pa malce poživitve. Kako sem ga pripravila? V kozarec sem naložila plast za plastjo: sprva karamelni sirup, potem pire zelenega jabolka. Mleko sem spenila in ga zlila na jabolčni pire, potem sem na vrh dodala še dva espresa, ki sta se usedla, mleko pa se je dvignilo. Za konec sem dodala še cimetov posip v obliki logotipa naše šole – kot znak zahvale šoli, ker mi je omogočila nastop na tekmovanju. Zraven sem postregla ročno narejen cimetov piškot,« je razkrila Sara, ki nam je na koncu povedala še, da se pred zaužitjem vse skupaj lepo premeša in naredi požirek ... »Ta zmaga v Splitu (v kategoriji Latte art, op. a.) je dokaz, da zmorem in znam, in je lepa vzpodbuda za naprej,« sklene Sara.

V znak zahvale šoli je grb šolo krasil zmagovito kreacijo.

S srcem »Pri mladih je v ljubljanskem koncu veliko zanimanje za gostinstvo, številni dijaki pa že pridno delajo v mnogih gostinskih obratih pri priznanih chefih. Veliko dijakov spremlja kuharske šole, to jih navduši. Ko pridejo k nam, je malce upada, a jih skušamo spet navdušiti, predvsem pa jim pustiti, da delajo s srcem,« pove Anica Oblak Janko, ki na Srednji šoli za gastronomijo in turizem Ljubljana poučuje praktični pouk kuharstva, v minulem letu pa se je s srebrno medaljo na Gostinsko-turističnem zboru Slovenije izkazal njen dijak Jaka Žibert.