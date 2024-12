Zgorelo pet stanovalcev

V sobotni eksploziji in požaru v stanovanjski zgradbi v obalnem mestu na zahodu Nizozemske je umrlo najmanj pet ljudi, koliko jih je pod ruševinami, pa tudi do včeraj ni bilo znano. Iz ruševin so potegnili štiri preživele.

V stavbi je najprej odjeknila manjša eksplozija, sledila ji je večja, nato pa je izbruhnil požar. V večnadstropni stavbi je bilo uničenih pet stanovanj, 40 ljudi so evakuirali. Na prizorišče je takoj prišla specializirana mestna reševalna ekipa s psi, usposobljenimi za iskanje žrtev.

Nizozemski premier Dick Schoof je bil šokiran nad slikami katastrofe. »Moje misli so namenjene žrtvam, vsem drugim vpletenim ljudem in reševalnim službam, ki so bile na kraju dogodka,« je dejal.

Ob požaru je nastalo veliko dima

Župan mesta Haag Jan van Zanen pa je povedal, da se boji najhujšega scenarija, saj je, kot je dejal, zelo malo upanja, da bi v ruševinah našli preživele.

Vzrok eksplozije še ni znan. Policija pa poziva morebitne očividce, naj ji posredujejo informacije o avtomobilu, ki je kmalu po eksploziji hitro odpeljal s prizorišča.

Ob požaru je nastalo veliko dima, zato so lokalne oblasti prebivalcem svetovale, naj zaprejo okna in vrata ter izklopijo prezračevanje.