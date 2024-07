Zaradi svinje je Milovan ostal iznakažen med nogami. »Če je ne bi udaril v glavo, kdo ve, kaj bi bilo«

Milovan Dinić (51) iz vasi Bovan pri Aleksincu v Srbiji uspešno okreva po ugrizu svinje v predel spolovil, ko je poskušal z jodom sprati rano, saj je bila poškodovana. Svinja je Milovanu pri ugrizu poškodovala testise, zato so ga zdravniki bolnišnice v Aleksincu morali operirati in odstraniti enega od njih.

»Svinja, ki je imela poškodbo na hrbtu, je bila obrnjena proti jašku za smeti, jaz pa sem šel proti njej. V eni roki sem držal plastenko z jodom, v drugi roki pa pokrovček, v katerega sem nalil jod. Poskušal sem jo doseči, da bi ji polil jod po hrbtu, a mi ni uspelo. Svinja je takoj krenila proti meni in me ugriznila v genitalije,« razlaga nesrečni Dinić.

Povedal je, da se mu je uspelo braniti tako, da je prašiča udaril z dlanjo in mu na glavo polil jod, ki ga je držal v roki.

»Krvavel sem, a sem si nadel povoj in gazo ter se lahko sam odpeljal z avtom v bolnišnico v Aleksinac. Takoj so me pregledali in naredili ultrazvok in zdravnik je rekel, da me morajo operirati in mi odstraniti eno modo, ker je zelo obtolčeno, da ne bi dobil sepse. Imel sem tudi poškodbo na spodnjem delu trebuha, svinja mi je z zobmi prerezala kožo. V bolnici sem bil od 19. junija do 30. junija. Dobila sem injekcije, zaščitni serum, infuzijo. Zdaj grem na povoje, kmalu mi bodo odstranili šive,« je pojasnil Milovan.

Milovan Dinić FOTO: Zaslonski posnetek, TikTok

Zelo agresivna

Svinjo je hranil približno dve leti in je bila vedno agresivna, zato jo bo moral prodati, ko bo obdržal pujske.

»Hranim jo in vem, kakšna je. Sem jo pa tisti dan razkužil zaradi garij, poškropil sem jo, mogoče se je zaradi tega razburila in se me je lotila. Je velika svinja, težka je skoraj 200 kilogramov,« je povedal Milovan.

Njegov oče Radoš je za Informer povedal, da je bil na dvorišču, ko ga je ugriznila.

»Miša je prišel iz hleva, in ko sem ga vprašal, kaj se je zgodilo, mi je rekel, da ga je svinja ugriznila med noge. Takoj se je usedel v avto in odšel k zdravniku. Zdaj je v redu, a ga boli,« pravi Radoš.

Ni osamljen primer

Snežana Radojković je od torka še vedno na intenzivni negi v isti bolnišnici. Svinja, ki jo je pazila, ji je zadala več ugrizov po obrazu, glavi, prsih in rokah, poleg tega pa je utrpela zlom enega vretenca, rebra, roke in poškodbo oči. Svinja je ugriznila Snežano, ko je pobrala poškodovanega pujska, poroča informer.rs.