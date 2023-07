Zabodli zdravnika, ki je zlorabljal gimnastičarke

Larryja Nassarja, nekdanjega zdravnika USAGymnastics, ki je bil obsojen zaradi spolne zlorabe mladih gimnastičark, je v zaporu zabodel sojetnik, njegovo stanje pa je v ponedeljek stabilno, so poročali ameriški mediji. Zvezni urad za zapore je potrdil, da je bil zapornik v ameriški kaznilnici Coleman na Floridi v nedeljo popoldne napaden, vendar identitete žrtve niso razkrili zaradi zasebnosti in varnosti.

Simone Biles med čustvenim pričanjem na sodišču.

Po napadu se je po poročanju agencij takoj odzvalo osebje in sprožilo reševalne ukrepe, je v izjavi dejal tiskovni predstavnik urada Benjamin O'Cone. Zapornika so odpeljali v lokalno bolnišnico na nadaljnje zdravljenje in oceno zdravstvenega stanja. "FBI je bil obveščen o incidentu in notranja preiskava še poteka," je dodal. V incidentu ni bil poškodovan nihče drug. Po poročanju Associated Press je bil Nassar med prepirom zaboden v hrbet in prsni koš, njegovo stanje pa je stabilno.

Nassar je bil po razkritju spolnih napadov obsojen na do 175 let zapora zaradi spolne zlorabe mladih telovadk, ki so mu bile zaupane v varstvo. Med njimi so dobitnice zlatih olimpijskih medalj Simone Biles, Aly Raisman in McKayla Moraney. Največja zvezda med njimi je prav Bilesova, ki ima pri 26 letih za seboj fantastično kariero, v kateri je osvojila sedem olimpijskih kolajn in je po mnenju večine najboljša gimnastičarka vseh časov. Zaradi dogodkov se je borila z depresijo. A je le ena od mnogih.

Leta 2016 so Nassarja prijeli zaradi otroške pornografije, članice gimnastične reprezentance so spregovorile o njegovih pokvarjenih dejanjih.

Leta 2016 so Nassarja namreč prijeli zaradi otroške pornografije, še tri članice gimnastične reprezentance pa so v javnosti spregovorile o njegovih pokvarjenih ravnanjih, ki jih je mladim, naivnim in prestrašenim dekletom spretno predstavljal kot del običajnih zdravniških postopkov. Proti Nassarju je bilo naprej pripravljenih pričati 88 deklet, a številka je iz dneva v dan rasla. Kolesje se je naposled zavrtelo, odstopili so vsi člani upravnega odbora ameriške gimnastične zveze, ki so zadevo prikrivali, Nassar pa je stopil pred sodnike.