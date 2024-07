Z motorjem namerno zbil policista in ga vlekel po tleh (VIDEO)

Sinoči nekaj pred 20. uro, je v križišču Tolstojeve in Zagrebačke ulice v Splitu motorno kolo zbilo policista, poroča Dalmatinski portal.

Splitsko-dalmatinska policijska uprava je za Dalmatinski portal potrdila, da je po do zdaj dostopnih podatkih prišlo do namernega napada na policista, ki je utrpel poškodbe, zaradi katerih so ga odpeljali v bolnišnico.

Posnetke si poglejte tukaj.

Opravljena bo preiskava

»Motorno kolo je ostalo na kraju dogodka, voznik in sopotnik motornega kolesa pa sta pobegnila in ju intenzivno iščejo. Postopki še potekajo. Kraj dogodka je zavarovan, sledi pa še ogled,« so sporočili s policije.

Dalmatinski portal je neuradno izvedel, da je bil v incidentu poškodovan znani splitski prometni policist Željko P., ki je znan pod vzdevkom Dugopoljac. Navajajo, da je policist skušal prek Tolstojeve ustaviti motorista, ki se je peljal nasproti, a ga je motorist zadel in vlekel vse do Zagrebačke.