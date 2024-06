Vzrok smrtonosnega trčenja vlaka in avtobusa na Slovaškem še ni znan (FOTO)

Ni jasno, ali je trčenju avtobusa in vlaka na jugu Slovaške botrovala tehnična ali človeška napaka, je na kraju nesreče v četrtek povedal slovaški notranji minister Matuš Šutaj Eštok. V tragediji je po zadnjih podatkih reševalnih služb umrlo sedem ljudi, pet pa jih je bilo poškodovanih.

Do trčenja avtobusa in vlaka razreda EuroCity, namenjenega iz Prage v Budimpešto, je v četrtek okoli 17. ure prišlo na železniškem prehodu pri kraju Nove Zamky na jugozahodu Slovaške. Reševalne službe so sprva sporočile, da je v nesreči umrlo pet ljudi, a je število nato naraslo na sedem.

FOTO: Robert Novak Via Reuters

Napaka v signalizaciji?

Še pet ljudi je bilo poškodovanih, vključno s strojevodjo, ki je utrpel opekline, potem ko je lokomotiva ob trčenju zagorela. Nesreča se je sicer zgodila na železniškem prehodu, zaščitenem z zapornicami in opremljenem s svetlobnimi signali.

Na kraj nesreče se je odpravil notranji minister Šutaj Eštok, ki je novinarjem povedal, da ni še jasno, ali je bil vzrok nesreče tehnična ali človeška napaka. Mediji ugibajo, da bi tragediji lahko botrovala napaka v signalizaciji, saj naj bi bila ta poškodovana v nedavnih neurjih na območju.

