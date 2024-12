Voznik naredil usodno napako, dva mrtva. To so posledice strašnega trčenja (FOTO)

Iz Hrvaške poročajo o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v četrtek okoli 13.10 pri Primoštenu. 58-letni državljan Albanije je z vozilom zapeljal na nasprotni vozni pas, ko ga je zaneslo v osebno vozilo, ki ga je vozil 85-letni hrvaški državljan.

Voznika umrla na kraju

Zaradi silovitosti trčenja in poškodb sta oba voznika umrla na kraju, 52-letna sopotnica, ki se je peljala z 58-letnikom, pa se je hudo telesno poškodovala in je v bolnišnici, so sporočili iz šibeniško-kninske policijske uprave.

Tragična nesreča v Primoštenu. FOTO: Dusko Jaramaz/pixsell