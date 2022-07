V streljanju v nakupovalnem centru umrle tri osebe

Strelski napad v nakupovalnem centru v mestu Greenwood v ameriški zvezni državi Indiana je v nedeljo zahteval tri življenja, dve osebi pa sta bili ranjeni. Policija identitete strelca ni takoj objavila, potrdila pa je, da ga je ustrelil in ubil 22-letnik, ki je imel pri sebi orožje. Za zdaj še neimenovani moški je s puško začel streljati v predelu trgovinskega centra z restavracijami ter zadel štiri ženske in enega moškega. Med ranjenimi je tudi 12-letnica, je povedal šef policije Greenwooda Jim Ison.

Streljanje v Greenwoodu. FOTO: Cheney Orr, Reuters

Dodal je, da je bil takrat v trgovinskem centru tudi 22-letnik iz bližnjega okrožja Bartolomew, ki je imel pri sebi orožje in je ustrelil ter ubil napadalca. Ko so prišli policisti, je bilo že vsega konec. »Pravi heroj je danes državljan, ki je imel pri sebi orožje na zakonit način in je lahko ustavil strelca skoraj takoj, ko je ta začel napad,« je dejal Ison in napovedal, da bo več znano danes.

Greenwood je južno predmestje Indianapolisa, ki ima okrog 60.000 prebivalcev. Župan Mark Myers je dejal, da je tragedija udarila v srce njihove skupnosti.