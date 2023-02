V streljanju ubitih šest ljudi

V streljanju v vasi Arkabutla na podeželju ameriške zvezne države Misisipi je bilo v petek ubitih šest ljudi. Oblasti so po streljanju na več mestih v vasi blizu meje s Tennesseejem prijele enega osumljenca, ki je v priporu.

Urad guvernerja Tatea Reevesa je sporočil, da so ga obvestili o streljanju in da je osumljenec v priporu. »Trenutno ocenjujemo, da je deloval sam,« je v izjavi za medije dejal Reeves. »Njegov motiv še ni znan,« je dodal.

Tudi šerifov urad okrožja Tate je potrdil, da je osumljenec, 52-letni Dale Crum, v priporu. Šerif Brad Lance je za lokalne medije povedal, da so se umori zgodili v trgovini in dveh hišah.

Osnovna šola in srednja šola v bližnjem kraju Coldwater sta bili med iskanjem osumljenca zaprti, je zapisano na strani osnovne šole Coldwater na Facebooku. Kmalu zatem je bila na tej strani objavljena druga objava, da je bila zapora odpravljena in da so vsi učenci in osebje na varnem.

Urad za alkohol, tobak, strelno orožje in eksplozive (ATF) je sporočil, da njegovi agenti pomagajo šerifovemu oddelku in državnim preiskovalcem.

Arkabutla leži približno 50 kilometrov južno od Memphisa v Tennesseeju in ima po podatkih popisa prebivalstva iz leta 2020 285 prebivalcev. Bližnje jezero Arkabutla je priljubljena ribiška in rekreacijska točka.