V Poreču v avto zaklenila dva otroka in psa

Poreška policija preiskuje 28-letnega Nemca in Nemko, ki sta osumljena, da sta v petek, 30. julija, pred trgovskim središčem v Poreču v avto za debelo uro zaklenila dva otroka in psa. Na nedopustno ravnanje staršev, ki bi se lahko končalo tudi tragično, so opozorili mimoidoči, ki so na parkirišču Ulice Mate Vlašića v Poreču poklicali policiste. Tik preden so prišli na kraj, je mama vozilo odklenila.



Na kraj so prišli tudi reševalci, ki so pregledali otroka, ki sta že razvila znake vročinske izčrpanosti, in ju odpeljali v bolnišnico. Otroka so iz bolnišnice že odpustili in ju predali centru za socialno delo, psa pa je prevzela veterinarska ambulanta.



Nemška državljana so hrvaški policisti pridržali in uvedli preiskavo, ker sta v zaklenjenem vozilu na žgočem soncu pred trgovskim središčem v Poreču pustila dva otroka in psa. Glas Istre poroča, da sta v pregretem avtu bili pet in osem let stari deklici, ki se počutita dobro.



Kako nevarno je takšno ravnanje in kako hitro lahko privede do katastrofe, kažejo posnetki, ki so objavljeni na youtubu. V vozilu, ki je parkirano na soncu, lahko temperatura v 22 minutah naraste s 25 stopinj na 50.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: