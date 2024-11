V napadu z nožem v italijanski bolnišnici več ranjenih

V bolnišnici v mestu Cittadella na severu Italije je moški danes z nožem napadel ljudi in pri tem štiri ranil, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Napadalca so onesposobili z elektrošokom in ga pridržali.

V napadu so bili ranjeni zdravnik, zdravstveni delavec in dva policista. Eden od policistov naj bi utrpel poškodbe po obrazu.

Moškega so pred napadom opazili z nožem v središču Cittadelle, pri čemer je po navedbah očividcev deloval zmedeno. Mimoidoči so poklicali policijo, vendar je ta prispela šele, ko je moški že vstopil v bolnišnico in napadel zdravstvene delavce. Nato je napadel tudi policiste.

Incident se je zgodil po nedavnem nasilnem napadu na zdravnike in negovalce v bolnišnici v mestu Foggia na jugu Italije, ko je približno 50 sorodnikov umrlega bolnika vdrlo v ambulanto in napadlo zdravstveno osebje.