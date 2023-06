V letovišču priljubljenem med Slovenci morski pes požrl turista

V bližini enega izmed hotelskih kompleksov v egiptovskem rdečemorskem letovišču Hurgada je morski pes napadel človeka in ga ubil. Kakor so potrdile egiptovske in ruske oblasti, je šlo za ruskega državljana, zgodilo pa se je v četrtek nedaleč od obale. Egiptovsko ministrstvo za okolje je zato za vse kopalce zaprlo 74 kilometrov obale. To so spet odprli v nedeljo, potem ko so ribiči ujeli domnevnega storilca – tigrastega morskega psa. Z njim se zdaj ukvarjajo strokovnjaki v laboratoriju, da bi poskusili ugotoviti, kaj ga je spodbudilo k napadu na človeka.

Egiptovski ribiči so ujeli domnevnega storilca.

Po spletu je zakrožil tudi posnetek, na katerem se vidi možakarja, ki se otepa morskega psa, medtem ko ta vztrajno kroži okoli njega, dokler ga ne potegne pod gladino. Napadi morskih psov ob obali Rdečega morja so zelo redki, res pa je, da so lani v le nekaj dneh zabeležili kar dva, v katerih sta umrla avstrijski in romunski turist.

Egiptovski rdečemorski letovišči Hurgada in Šarm el Šejk slovita po neskončni peščeni obali in koralnih grebenih, zaradi česar sta zelo priljubljeni med evropskimi turisti. Zelo razvita je tudi potapljaška scena, saj si lahko potapljači od blizu ogledajo koralne grebene in bogato podvodno življenje okoli njih.

Ko se je razvedelo, so oblasti takoj ukrepale. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Oblasti v Egiptu si zadnja leta prizadevajo oživiti turistični sektor, ki so ga prizadeli leta politične nestabilnosti, pandemija koronavirusa pa tudi vojna v Ukrajini. Tigrasti morski psi živijo v tropskih in zmernih vodah in spadajo med tiste vrste velikih morskih psov, ki jih organizacija International Shark Attack File največkrat navaja, kadar govori o neizzvanih napadih na človeka. Po drugi strani mednarodna baza podatkov o napadih morskih psov pravi, da je relativno tveganje za tovrstno nesrečo zelo nizko. Verjetnost, da morski pes ubije človeka, je ena proti štirim milijonom.