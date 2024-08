Umrl znani hokejist, star 31 let! Oba z bratom ubil pijani voznik en dan pred poroko njune sestre

Zvezdnika ameriške hokejske lige NHL Johnnyja Gaudreauja in njegovega brata je med vožnjo s kolesi v New Jerseyju do smrti povozil avtomobil.

Po navedbah oblasti sta umrla med vožnjo s kolesi na podeželski cesti v New Jerseyju. Zvezdnik ekipe Blue Jackets, Johnny Gaudreau in njegov brat Matthew sta umrla v četrtek zvečer, je sporočila ekipa. Do nesreče je prišlo blizu njunega rojstnega kraja v okrožju Salem v New Jerseyju. Matthew Gaudreau je bil star 29 let.

31-letni Johnny je bil najboljši napadalec ekipe Blue Jackets od julija 2022. Glede na objavo na priljubljenem spletnem mestu za poroke naj bi bila Gaudreau in njegov brat prisotna na poroki svoje sestre v petek v Philadelphii. Gaudreau je imel z ženo Meredith dva majhna otroka, hčerko Noo in sina Johnnyja, oba pa sta se rodila v Columbusu.

Po podatkih državne policije New Jerseyja sta brata Gaudreau umrla, ko je na podeželski cesti vanju trčil domnevno pijan voznik Sean Higgins. Policija ga je obtožila dveh kaznivih dejanj povzročitve smrti z avtomobilom in ga odpeljala v pripor.

Prehiteval po desni

Higgins je poskušal prehiteti počasneje vozeči vozili, zapeljal na nasprotni pas, med prehitevanjem pa je eno od njiju poskušalo prehiteti brata Gaudreau, ki sta kolesarila po desni strani vozišča. Ob tem se je premaknil na sredino vozišča, nakar ga je Higgins želel prehiteti po desni in povozil kolesarja. Zaradi trčenja sta brata utrpela smrtne poškodbe.

»Columbus Blue Jackets so pretreseni in uničeni zaradi te nepredstavljive tragedije. Johnny ni bil le odličen hokejist, ampak predvsem ljubeč mož, oče, sin, brat in prijatelj. Njegovi ženi Meredith, otrokoma Noi in Johnnyju, staršem, njuni družini in prijateljem izrekamo iskreno sožalje ob nenadni izgubi Johnnyja in Matthewa,« so sporočili iz ekipe Blue Jackets.

»Johnny je igral z velikim veseljem, kar so občutili vsi, ki so ga videli na ledu. Iskreno ljubezen do hokeja je prinašal s seboj povsod, kjer je igral, od bostonskega kolidža do Calgary Flames, od ekipe ZDA do Blue Jackets,« so dodali.

»Strašno ga bomo pogrešali in storili vse, kar je v naši moči, da podpremo njegovo družino in drug drugega pri tej tragediji. V tem trenutku prosimo za molitve za družino Gaudreau in za spoštovanje njihove zasebnosti med žalovanjem.«