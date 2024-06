Umrl moški, ki se je zažgal pred vladno stavbo (FOTO)

Moški, ki se je v torek dopoldne zažgal pred stavbo hrvaške vlade, je zvečer istega dne zaradi hudih poškodb umrl, so sporočili iz kliničnega centra v Zagrebu. Predstavniki bolnišnice so že kmalu po incidentu sporočili, da so prognoze zaradi hudih opeklin slabe. Motiv za njegovo dejanje še ni znan.

Priče so za hrvaške medije v torek povedale, da se je moški v neposredni bližini vladne stavbe na Markovem trgu začel polivati s tekočino. Ko je eden od policistov, ki so bili tedaj na Markovem trgu, krenil proti njemu, pa ga je že zajel ogenj.

Moškega so po incidentu prepeljali v bolnišnico. Predstojnik travmatološke klinike kliničnega centra v Zagrebu Dinko Vidović je v torek dejal, da so prognoze slabe. Dodal je, da ima opekline četrte stopnje po skoraj celotnem telesu. Pojasnil je tudi, da gre za moškega, rojenega leta 1967.

Na prizorišče kmalu odhiteli ministri

Hrvaška vlada je v torek izrazila pretresenost nad incidentom, premier Andrej Plenković pa je izrazil sožalje svojcem.

Tiskovni predstavnik vlade Marko Milić je pohvalil tudi hiter odziv policistov in vseh pristojnih služb. Dodal je, da so bili predsednik vlade ter finančni in gospodarski minister tedaj ravno na sestanku na vladi in da so takoj odšli na prizorišče incidenta, da bi videli, kaj se je zgodilo, medtem ko je zdravnica iz bližnje ordinacije že pomagala moškemu. Pojasnil je tudi, da je v teku kriminalistična preiskava.