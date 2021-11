Ubil jo je s snežinko

Človek bi pričakoval, da ljudje invazivne posege na telesu zaupajo zgolj zdravnikom, a primer iz Avstralije dokazuje, da še zdaleč ni tako. Avstralski tetovator Brendan Leigh Russell, ki se poleg tetovaž ukvarja tudi z ekstremnimi telesnimi preobrazbami, denimo rezanjem jezika na dva dela in vgrajevanjem vsadkov v telo, je bil spoznan za krivega uboja 30-letnice. Mladenki, ki ga je, kot je prišlo na dan na sodišču, imela skoraj za boga, je v roko vdelal silikonsko snežinko.

Modifikacije teles vključujejo vsadke, rezanje jezika in podobno. FOTO: Guillermo Granja/Reuters

Nenavaden okras, ki si ga je omislila, se je vnel. Namesto da bi odšla k zdravniku, se je znova zatekla k Russllu. Ta ji je svetoval, naj ne hodi v zdravstvene ustanove, češ da ji bo pomagal kar sam. Tako je 10. aprila 2017, slab mesec po prvotni proceduri, izvedel še drugo: dva dni po njej je ženska umrla zaradi sepse, ki jo je povzročila okužba roke. Sodnica na okrožnem sodišču v Sydneyju je v torek podala ugotovitev, da je modifikator telesa, kakor se natančneje reče Russllovemu poklicu, od trenutka že same po sebi nevarne prve operacije do noči pred smrtjo ženske večkrat kršil svojo dolžnost do skrbnosti.

Kršitve so bile tako hude, da bo zanje moral kazensko odgovarjati. Russell je bil v ponedeljek spoznan za krivega še dveh obtožb, povezanih z dvema drugima strankama, ki ju je obdelal leta 2015 in 2016. Russell se je strinjal, da je bila skrb za stranko njegova dolžnost, a trdi, da je žensko 11. aprila pregledal zdravnik, ki pa ni diagnosticiral okužbe. Sodnice ni prepričal, zapor pa mu zagotovo ne uide.

Medtem ko je Russell v svojem salonu v nakupovalnem središču uporabljal rokavice in včasih masko, pri izvajanju telesnih preobrazb ni upošteval nekaterih drugih varnostnih ukrepov. Pokojna 30-letnica, katere identiteta ostaja javnosti neznana, je pri njem opravila devet preobrazb.

Materi ga je opisovala kot boga in govorila, da je edini, ki bi mu kdaj dovolila, da ji naredi tovrstne predelave. Ko se ji je roka vnela, je bil on prvi, h kateremu se je zatekla po nasvet, namesto da bi jo poslal k strokovnjakom, pa se je odločil, da jo bo zdravil kar sam, svetoval ji je, naj vzame ibuprofen in počiva. Trdil je, da njena roka ni vneta, čeprav je bilo vnetje, kot so ugotovili med sojenjem, očitno. Usodnega dne ji je Russell odprl rano, da bi ven iztekla kri in gnoj.

2015 je drugi stranki pohabil genitalije.

Vsadek je prestavil na drugo mesto ter zašil rano. Spoznali so ga tudi krivega iznakaženja ženskih genitalij. Stranki iz leta 2015 je z likalnikom predelal spolne organe tako, da ni mogla več uporabljati tamponov ali nositi perila brez neprijetnega občutka. Pri stranki iz leta 2016 je izvedel nevarno abdominoplastiko, to je odstranitev odvečne maščobe na trebuhu, in ji, je odločilo sodišče, povzročil hudo telesno poškodbo.