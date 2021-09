Triletnik tri dni sam v divjini

Rešil ga je blaten potok. FOTO: Binikins/Getty Images

Odpravil se je raziskovat

Takšne iskalne akcije v Novem Južnem Walesu ne pomnijo: olajšanje, ko sta sina znova stisnila v objem, je bilo nepopisno, še vedno pretreseni pripovedujejo starši triletnika, ki je v avstralski divjini povsem sam preživel tri dolge noči.In jo odnesel brez hujših poškodb, poročajo avstralski mediji, televizije tam spodaj pa so ob veseli novici, da ježiv in zdrav, ustavile redni program in se posvetile izredni vesti. Dečka so pogrizle mravlje, ima plenični izpuščaj, nekaj ranic in modric priča o tem, da je med svojo pustolovščino očitno padel, a vse te poškodbe so zanemarljive; strah, da otroka ne bosta več videla živega, ju je razjedal vsako minuto, ki sta jo preživljala brez njega, povedo olajšani starši, ki so bili vseskozi prepričani, da je malčka nekdo ugrabil, medtem ko se je igral z bratoma pred hišo. Nikoli ne bi sam odtaval od doma, sta prepričevala policiste, potem ko je Anthony izginil kot kafra, starejša sorojenca, zatopljena v igro, pa ga očitno dolgo nista pogrešila. A kot se je izkazalo, se je malček vendarle odpravil na pustolovščino; družina se je pred tremi meseci preselila iz Sydneyja na mirno podeželje, kot kaže, je Anthony sklenil okolico raziskati na lastno pest. V Puttyju, ki stoji 150 kilometrov od Sydneyja, je stekla obsežna reševalna akcija brez primere, v kateri so sodelovali policisti na gorskih kolesih, konjih in s psi, širše območje so preletavali helikopterji, pridružilo se je več sto prostovoljcev. Možje postave so ustavljali vozila v bližini in preverjali, ali kdo skriva morebiti ugrabljenega dečka, a teden se je končal brez ene same sledi in strah, da je deček odtaval v neznano in verjetno dehidriral ali pa so bile zanj usodne nizke nočne temperature, je postajal čedalje bolj upravičen.Toda Anthony, ki ima sicer avtistično motnjo in se ne sporazumeva z besedami, je bil ves čas le 500 metrov od hiše, k sreči pa se je zadrževal ob potoku; po treh dneh so ga našli blatnega, mokrega, a prav nič žejnega in zanemarljivo poškodovanega, se je izkazalo. Zdravstveno pomoč je kratek čas potrebovala tudi mama, ki je od šoka, ko je izvedela, da je sin živ in zdrav, izgubila zavest. K sreči si je kmalu opomogla, tako tudi Anthony, ki je kaj hitro s pico in banano potešil lakoto.