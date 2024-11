Tragedija po neuspešni operaciji nosu: 22-letnica umrla po posegu, zdravnika je našla na TikToku

22-letna Margaret Spada iz mesta Lentini na Siciliji je umrla po neuspešni lepotni operaciji nosu, ki jo je opravila pri zdravniku, ki ga je našla na TikToku. Margaret se je na podlagi oglasa na družbenem omrežju odpravila približno 800 kilometrov daleč do klinike v Rimu, kjer naj bi opravili manjši popravek na nosu.

Operacijo so opravili z lokalno anestezijo, vendar je med postopkom nenadoma izgubila zavest. Kljub več poskusom oživljanja so jo morali hitro prepeljati v bolnišnico, kjer je za tri dni padla v komo. Margaret je v bolnišnici umrla, lokalni mediji poročajo, da je bila njena smrt za družino šokantna tragedija.

Rutinska operacija, izid nesprejemljiv

Družina je po besedah odvetnika Alessandra Vincija v stanju nepopisne bolečine in zahteva odgovore glede okoliščin njene smrti. Vinci je poudaril: »Šlo naj bi za rutinsko operacijo, zato je povsem nesprejemljivo, da se je mlado dekle domov vrnilo v krsti.«

Margaret je na poseg odšla s svojim fantom, ki je bil med operacijo v čakalnici in naj bi del dogajanja celo posnel na mobilni telefon. Posnetek naj bi zdaj preiskovalci uporabljali pri preiskavi. Načrtovana je tudi obdukcija, da bi ugotovili vzrok smrti.

Prav tako so zasegli medicinsko dokumentacijo, da bi preverili, ali je bila klinika ustrezno pooblaščena za izvajanje tovrstnih posegov. Vinci dodaja, da so starši vedeli, kam je Margaret odšla, in so zaupali italijanskemu zdravniku ter kliniki, ki naj bi zagotavljala ustrezno varnost.

Rezultati preiskave bodo pokazali, ali je bilo njihovo zaupanje upravičeno.