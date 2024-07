Tragedija med kopanjem: Antonio (24) skočil v jezero, da bi rešil mlajšega brata, a vrnil se ni

Antonio M. (24), ki je skočil v vodo, da bi rešil brata (18), je zaradi utopitve v jezeru umrl v mostarski bolnišnici. Mlajši je v bolnišnici in je v kritičnem stanju.

Gre za brata iz Livna, ki sta se v nedeljo po nogometnem turnirju odločila osvežiti v jezeru Mandek, približno sedem kilometrov od mesta. Dnevni avaz piše, da so se do jezera, na katerega plaži je bilo v tistem trenutku okoli ducat kopalcev, pripeljali s kolesi.

Po navedbah policijskih virov sta se odločila za kopanje v delu jezera, kjer plitvine skorajda ni, v vodo pa je prvi vstopil 18-letnik, ki verjetno ni opazil, da je globoka, nakar se je začel utapljati.

Mlajšega brata so takoj našli

Njegov starejši brat ga je šel rešit, a ker sta bila oba slaba plavalca, sta kmalu izginila v jezeru. Šele po nekaj minutah, ko so ostali kopalci opazili, da ju ni na gladini vode, se je začelo iskanje. Mlajšega brata so takoj našli in ga začeli oživljati na obali, medtem ko je iskanje starejšega brata zaradi blata in slabe vidljivosti trajalo nekaj časa, a so ga čez nekaj časa tudi našli. Med iskanjem so bili obveščeni policisti in ekipe nujne medicinske pomoči, ki so z oživljanjem nadaljevali v bolnišnici v Livnu, nato pa so oba prepeljali v mostarsko bolnišnico.