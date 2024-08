Znane nove podrobnosti o grozovitem strmoglavljenju letala v Braziliji

Letalo družbe Voepass je bilo v petek na poti iz južne brazilske regije Parana v São Paulo, ko je nenadoma strmoglavilo v mestu Vinhedo, 80 kilometrov od São Paula. Na krovu letala je bilo 62 ljudi, nesreče pa ni preživel nihče; posmrtne ostanke žrtev, 34 moških in 28 žensk, so že našli in jih prepeljali v São Paulo, kjer jih bodo identificirali; pomagali si bodo z dokumenti pa tudi lastnino, denimo mobilnimi telefoni.

Letalo naj bi padalo s hitrostjo 440 km/h.

Dvomotorno turbopropelersko letalo je iz južne brazilske regije Parana vzletelo v petek ob 11.46, z radarskih zaslonov pa izginilo ob 13.22. Potem ko je naredilo oster zavoj, naj bi s hitrostjo 440 km/h padlo 4000 metrov v globino. Pilot ni poročal o težavah, so sporočile oblasti. Letalo je strmoglavilo na vrt ene od hiš, na srečo stanovalci niso bili ranjeni, je pa nastala večja materialna škoda. »Skoraj prepričan sem, da je poskušal pilot preprečiti še hujšo nesrečo, se izogniti soseski, ki je kar precej poseljena,« je povedal eden od tamkajšnjih prebivalcev.

Tudi s pomočjo črne skrinjice bodo poskušali določiti vzrok za strmoglavljenje. FOTO: Afp

Guverner São Paula Tarcisio Gomes de Freitas je razglasil tridnevno žalovanje. Vzrok za nesrečo še ni znan, preiskava poteka, brazilski mediji medtem neuradno poročajo o podrobnostih. Tako naj bi bil eden od možnih razlogov okvara motorja, krivo bi lahko bilo tudi nastajanje ledu na krilih. Oblasti so že našle obe črni skrinjici, kar bo olajšalo odkrivanje vzrokov. V preiskavi bo sodeloval tudi francosko-italijanski proizvajalec letala ATR.