O srhljivi zgodbi, ki se je v Zagrebu odvijala kar 30 dni, so v petek dopoldne poročali policisti zagrebške policijske uprave. Na svoji spletni strani so zapisali, da so zaključili kriminalistično preiskavo dejanja na škodo 22-letnega slovenskega državljana, ki mu je 37-letnik z območja Zagreba »protipravno odvzel prostost«. Hrvat se mu je na družabnem omrežju menda lažno predstavljal, potem ko se je z njim spoznal v hrvaški prestolnici, pa ga je odpeljal v svoje stanovanje in mu odvzel prostost. Spiritualna reinkarnacija boga »Sumi se, da je avgusta 2022 na družabnem omrež...