Študent biologije streljal na študente in si sodil sam

Starodavno mesto Heidelberg, ki leži na jugozahodu Nemčije, je v ponedeljek popoldne pretresla tragedija, kakršne ne pomnijo. V predavalnico tamkajšnje univerze je sredi predavanja, ko je bilo v prostoru okrog 30 študentov, vstopil oboroženi 18-letnik in začel streljati.

Več bo znanega v prihodnjih dneh, obljubljajo policisti. FOTOGRAFIJI: Tilman Blasshofer/Reuters

Pri tem je po prvih podatkih ranil štiri študente, ki so jih nato prepeljali v bolnišnico, a je ena od žensk, stara je bila 23 let, par ur pozneje zaradi prehudih ran umrla. Strelec je na koncu orožje uperil še vase in niti on ni preživel, so sporočili lokalni policisti.

Najstnik, doma iz Mannheima, na omenjeni univerzi pa je študiral biologijo, nikoli ni imel opraviti s policijo, prav tako naj ne bi imel skrajnih nagnjenj, političnih ali verskih prepričanj, je v predavalnico vstopil z dvema kosoma orožja, eno od njih je bila puška, kaj je bil motiv za njegovo nerazumno dejanje, pa je policija včeraj še preiskovala. Obstaja možnost, da je najstnik želel umoriti le eno določeno osebo, preostali, ki jih je ranil, pa so bili kolateralna škoda, a tudi to informacijo so policisti včeraj še preverjali.

Do zdaj jim je uspelo ugotoviti le, da je mladec strelski pohod napovedal, saj so našli sporočilo, ki ga je tik pred njim poslal neznani osebi, v njem pa je med drugim zapisal, da »morajo zdaj biti ljudje kaznovani«, ter izrazil željo, da bi rad bil pokopan na morju.

18 let je bil star strelec.

Policija je obljubila, da bo v prihodnjih dneh vse sile uperila v preiskovanje ozadja dogodka, upajo, da bodo lahko svojcem žrtve in napadalca ter seveda tudi javnosti čim prej ponudili odgovore.