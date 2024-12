Strašni posnetki prometne nesreče: 37-letno Slovenko odpeljalo v bolnišnico (FOTO)

Huda prometna nesreča se je zgodila v Zagrebu na božični večer, zdaj pa je hrvaška policija razkrila, kaj se je zgodilo. Dve osebi sta bili v nesreči hudo poškodovani.

37-letna državljanka Slovenije je vozila osebni avtomobil s koprskimi registrskimi oznakami po Selski cesti v Zagrebu smeri proti jugu.

FOTO: Matija Habljak/pixsell Pixsell

Ko je pripeljala do podvoza pri križišču Gradiščanske ulice, železniške proge in Ulice Mate Meršića, ni vozila po sredini označenega prometnega pasu, zaradi česar je zapeljala na vozni pas, namenjen prometu iz nasprotne smeri, in s sprednjim delom vozila trčila v avtobus mestnega javnega prevoza z zagrebškimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 30-letnik. Ta se je po Selski cesti peljal v smeri proti severu.

FOTO: Matija Habljak/pixsell Pixsell

V prometni nesreči je bila 37-letna voznica osebnega avtomobila hudo poškodovana, zdravniško pomoč so ji nudili v zagrebškem kliničnem centru.

FOTO: Matija Habljak/pixsell Pixsell

Prav tako je bila hudo poškodovana 76-letna potnica v avtobusu, ki so ji zdravniško pomoč nudili na Kliniki za travmatologijo, je sporočila zagrebška policija.