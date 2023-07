Strah na območju Portlanda: sumijo, da na ženske preži serijski morilec

Na širšem območju Portlanda ameriške zvezne države Oregon se je v zadnjih mesecih tiho razraščal strah, da na tamkajšnje prebivalke morda preži serijski morilec. V obdobju le dobrih treh mesecev so v tamkajšnjem pogozdenem območju, v radiju 160 kilometrov, našli štiri odvržena ženska trupla. Policija je sprva vztrajala, da smrti žensk med seboj niso povezane, a morebiti so oblasti tako zgolj poskušale preprečiti vsesplošno paniko. Zdaj so namreč razkrile, da med njihovimi smrtmi obstaja povezava, s čimer so med vrsticami tiho pritrdile bojazni, da je bil v njihovi okolici serijski morilec. Pri tem so dodali, da ljudje niso v resni in neposredni nevarnosti. Med več zaslišanimi osebami naj bi – tako lokalni mediji – identificirali glavnega osumljenca, in je zdaj v priporu. Šlo naj bi za Jesseja Calhouna, kje bil eden izmed več kot 1000 zapornikov, ki jih je guvernerka Kate Brown med pandemijo covida pomilostila.

Sumljive smrti

Decembra lani je izginila 22-letna Kristin Smith. Dobra dva meseca pozneje so njene ostanke našli v gozdu, a identificirali so jo šele konec maja. Aprila so odvrženo v potoku našli 24-letno Charity Lynn Perry. Konec tega istega meseca so našli 31-letno Bridget Leann Ramsay Webster, katere smrt so – podobno kot v primeru Perryjeve in Smithove – obravnavali kot sumljivo. Še četrto žrtev, 22-letno Ashley Real, ki je izginila marca, pa so našli maja. Tudi njeno smrt so obravnavali kot sumljivo. Tedaj so zakrožile govorice o serijskem morilcu, a povezavo med vsemi štirimi primeri so potrdili šele zdaj. »Preiskovalci so v povezavi s temi primeri zaslišali več ljudi in identificirali vsaj enega osumljenca, ki je povezan z vsemi štirimi,« se glasi uradna izjava, v kateri so še dodali, da mora mrliški oglednik še določiti način in vzrok smrti vseh štirih žrtev.

Policijska kartoteka glavnega osumljenca sega že v leto 2004.

Lokalni mediji sicer poročajo, da naj bi bil glavni osumljenec 38-letni Calhoun, ki je novembra 2019 pristal v zaporu zaradi vloma, kraje avtomobila, med upiranjem aretaciji pa da je ranil policista in njegovega psa. Predvidoma naj bi bil izpuščen 30. junija 2022, a je zaradi prenatrpanosti zaporov med pandemijo na prostost zakorakal že 11 mesecev prej.